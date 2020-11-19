Чем пневмония при COVID-19 отличается от обычной: главная опасность

Пневмонией люди болели и до появления коронавируса, но в последнее время ее ассоциируют именно с пандемией COVID-19.

Чем коронавирусная пневмония отличается от обычного воспаления легких, какие ее симптомы и в чем опасность, разбирался OBOZREVATEL.

Пневмония – это воспаление тканей легких, при котором преимущественно происходит поражение альвеол. Воспаление, как правило, вызывают вирусы и бактерии, иногда – грибы и паразиты.

Симптомами пневмонии, по данным ВОЗ, являются:

кашель – сначала сухой, затем может появляться мокрота;

боль в груди во время выдоха и невозможность сделать глубокий вдох;

лихорадка и озноб, упадок сил;

одышка;

слишком частое дыхание.

Важно: у детей младшего возраста пневмония часто бывает без кашля, так как этот рефлекс у них не выражен. Заподозрить воспаление легких может врач при осмотре ребенка.

При атипичной пневмонии поражение легких вызывают не обычные возбудители, а бетакоронавирусы – SARS-CoV и SARS-CoV-2 (возбудители COVID-19), MERS-CoV.

Атипичная пневмония, помимо обычных симптомов, сопровождается общей интоксикацией организма. Ее течение непредсказуемо: может быть почти без симптомов или тяжелой, с опаснейшими осложнениями.

Кроме того, возбудителей атипичной пневмонии невозможно обнаружить одним анализом мокроты. Для постановки диагноза необходимы более сложные и дорогостоящие методы исследования.

Главная особенность коронавирусной болезни, отличающая ее от гриппа или обычной пневмонии, состоит в том, что COVID-19 провоцирует тяжелую форму заболевания с частотой дыхания более 30 в минуту, нарушением сознания, насыщенностью крови кислородом менее 90% и другими симптомами.

Так, при бактериальной пневмонии альвеолы заполняет мокрота, что на рентгенограмме выглядит как затемнения или тени. При коронавирусе альвеолы не заполнены воспаляющей мокротой, хрипы в легких отсутствуют, а рентген не покажет каких-либо очагов. Заболевание может выявить компьютерная томография, на которой врач может увидеть так называемое "матовое стекло".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем опасна пневмония и почему поражает легкие при COVID-19: врачи говорят, что пневмония при коронавирусе протекает специфически.