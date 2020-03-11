Чем пандемия отличается от эпидемии: что нужно знать после заявления ВОЗ о коронавирусе

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, ранее распространение этого заболевания в мире называли эпидемией.

OBOZREVATEL предлагает разобраться, чем отличаются эти понятия.

Пандемия и эпидемия: в чем разница

Итак, по определению ВОЗ, пандемией является распространение нового заболевания в мировых масштабах. Она происходит, когда большинство людей не обладают иммунитетом.

Коронавирус стал пандемией

При этом эпидемией называют тип болезни, который распространяется со скоростью, превышающей ожидания специалистов. Это массовое распространение инфекционного заболевания среди населения за короткий промежуток времени.

Территория распространения

Эпидемия - активное и бесконтрольное распространение заболевания в одной стране, городе или регионе. О ней говорят, когда реальное число инфицированных превышает эпидемический порог.

Если же инфекция начинает быстро распространяться в нескольких странах одновременно, то эпидемия может перерасти в пандемию.

Причины появления

Появлению эпидемии способствуют такие факторы, как наличие возбудителя болезни, путей его передачи между людьми и отсутствие сопротивляемости организма человека к данной инфекции.

Пандемия способна возникнуть из-за того, что новый штамм или мутировавший вирус может легко передаваться от человека к человеку и быстро выходить за границы региона. При отсутствии вакцины, эффективных способов лечения и профилактических мер заболевание может быстро стать глобальной проблемой и распространиться за пределы одной страны или континента.

Стоит отметить, что пандемии возникают в мире регулярно с интервалом от 10 до 50 лет. Известным случаем пандемии был испанский грипп, жертвами которого с 1918 по 1920 год стали 100 миллионов человек. Одним из последних примеров является пандемия свиного гриппа (H1N1) в 2009-2010 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19 Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин до 3 апреля. OBOZREVATEL разбирался, что изменится для граждан и стоит ли паниковать.

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