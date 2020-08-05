Чем опасно двойное заражение COVID-19 и гриппом: врач дала пояснения

Одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом может привести к "реанимационной" ситуации.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха. "Это, конечно, может существенно усугубить ситуацию. Потому что и грипп может тяжело протекать, и COVID-19 дать развитие пневмонии", – пояснила медик.

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По ее словам, снизить риски поможет вакцинация от сезонных штаммов гриппа, а также следование санитарным нормам, рекомендуемым в период пандемии коронавируса.

Прививка от гриппа снизит риск заражения или предотвратит тяжелое течение болезни при гриппе. Использование медицинских масок будет предупреждать не только инфицирование коронавирусом, но и сезонными острыми респираторными заболеваниями, рассказала медик.

Полную версию блиц-интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.