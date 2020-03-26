В статьях, написанных любителями СССР, я постоянно читаю что-то вроде "а посмотрите, какие натуральные продукты были в СССР! Никакой вам химии! Тогда было ого-го, не то что теперь — и колбаса натуральная, и мясо высочайшего качества, а фрукты какие были! А какое было мороженое!". На мой резонный вопрос, а чего же граждане СССР, питающиеся столь правильной пищей, были похожи не на сверхлюдей, а скорее на сморщенные сливы, теряли к 50 годам половину зубов (в лучшем случае) и имели проблемы с суставами, любители СССР отвечают, что это всё происки ЦРУ, план Даллеса и вообще это всё неправда.

На самом деле в своей основной массе народ питался в СССР чем придётся, тем что удалось "достать" в бесконечных очередях. Все эти "натуральные" продукты существуют и сегодня, но остаются незамеченными за нормальным качественным ассортиментом. Питаются "как в СССР" сейчас только старые одинокие бабушки — но не потому, что стараются придерживаться того "натурального" питания, а просто потому, что у них нет денег ни на что другое... Бабушек мне очень жалко, а вот всех тех, кто призывает "вернуть всё взад как в СССР" — нет, и поэотму сегодня я публикую рассказ о том, чем на самом деле питались в СССР, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о том, чем на самом деле питались в СССР.

01. Мясо.

Начнём, пожалуй, с мяса. Нормального мяса в СССР практически не существовало, вспомните "классические" блюда советской кухни — всякие там котлеты и прочее такое. В отличие от например стейка, котлеты можно приготовить из всякой мясной требухи, перетертой через мясорубку, да ещё и разбавить эту требуху хлебом. В позднем СССР даже такое плохонькое "котлетное" мясо было большим дефицитом, и за ним выстраивались немалые очереди.

Вот просто шикарный фотоснимок, отлино передающий атмосферу мясного отдела тех лет. В мясной отдел "выбросили" несколько кусков мяса (судя по виду — плохую говядину), и за ним тут же выстроилась немалая очередь.

Снимок из той же серии. Здесь прямо-таки читается сюжет — парень просит продавщицу дать ему кусочек получше и указывает на него пальцем, а она суёт ему кусок какого-то мосла с текстом вроде "Мущиинаааа! Берите, а то и этого не будет!". Вот это всё и есть то самое "натуральное советское мясо". Хотите такое попробовать?

Отдел мороженой птицы, дядька разглядывает товар. Куры в СССР были достаточно несъедобные, суповые (тощие и синего цвета), часто продавались с необрезанными лапами и кончиками крыльев (для увеличения веса при продаже) и в состоянии глубокой заморозки. Что интересно, даже такие дерьмовые куры в позднем СССР были дефицитом, за которым люди давились в очередях. Более-менее свободно можно было достать субпродукты вроде мороженых куриных шей, так что всем поклонникам СССР могу посоветовать покупать такие субпродукты, питание будет точно "как там", не ошибётесь.

2. Колбаса.

А вот так выглядел колбасный отдел. Фото сделано в 1987 году, и это еще довольно приличный ассортимент той эпохи, практически образцово-показательный. Балыки, карбонаты, ветчина? Забудьте, таких частей тела не существовало у советских коров всё это ехало в "спецмагазины" для советской номенклатуры, простому народу предлагали довольствоваться всякими там "докторскими", о полезности которых слагали всевозможные мифы в советских кулинарных книгах. Кстати, обратите внимане на цены — даже такая плохонькая колбаса стоила немалых денег, вижу вон на ценнике 3 руб. 60 коп. (при средней зарплате в 120-160 рублей).

Более-менее приличная колбаса (с большим содержанием мяса и малым содержанием бумаги) была дефицитом. Вот очень хороший снимок, передающий атмосферу тех лет — грузчики тянут в торговый сетчатый контейнер, полный палок "хорошей" колбасы — такой контейнер разметался примерно минут за 15, причём часто существовало ограничение — отпускать не более 1-й палки колбасы в руки, именно поэтому в на фото советских очередей можно увидеть так много детей — их брали в поход за дефицитом в качестве "вторых рук".

В самой дефицитной колбасе, собственно, ничего особенно не было, рассказы про всякие там мифические "советские ГОСТы" — это просто байки. Хотите попробовать "ту самую" советскую колбасу? Купите любую белорусскую колбасу среднего качества — вкус будет идентичным.

3. Рынки.

Чуть лучше дела с мясом обстояли на рынках — рынки существовали практически в каждом городе СССР, и на них иногда можно было купить то, чего не было в магазинах. Существовал, скажем, неплохой выбор свинины, но и тут были свои нюансы — хорошие куски туши либо разбирались очень быстро, либо продавались "из-под прилавка" "своим" покупателям. В общем, чтобы купить хорошей свинины, нужно было хорошо подсуетиться, без проблем можно было достать только примерно то, что на фото ниже — сало, субпродукты, всякие обрезки и т.д.

Очень хорошо помню дефицит хорошей свинины по распространенности шашлыка (одного из популярных ныне блюд в загородных поездках) — во времена СССР у нас на даче практически никто из соседей не жарил шашлык, он стал широко распространяться уже во второй половине девяностых.

А вот более "приличный" ассортимент мясного ряда, это очень даже хороший выбор для СССР, хотя мясо всё равно дрянное и некачественное. А ещё обратите внимание на антисанитарию вокруг, на гиревые весы (которыми мухлевали и обвешивали), на общую неопрятность всего процесса покупки и выбора мяса — вот именно так это всё и выглядело в Союзе. Происходило так отчасти потому, что в стране не существовало конкуренции как таковой и всё делалось по принципу "а, и так сойдёт".

Хотите купить точно такое же мясо, как в СССР? Найдите на рынке самого неопрятного и хамоватого продавца, придите к нему в конце рабочего дня и купите какую-нибудь заветренную жилистую обрезь, лежащую в грязной белой кювете. Предварительно рекомендуется потолкаться с 2-3 покупателями и устроить 1 скандал из серии "вас тут не стояло!"

4. Овощи-фрукты.

А теперь перейдем к овощам и фруктам. Более-менее без проблем можно было купить капусту, морковку, свеклу и лук, на фото ниже — типичный "овощной" из СССР восьмидесятых годов. Обратите внимание на организацию процесса торговли — покупатели не выбирают товар сами, они лишь говорят, что им нужно, после чего продавец сам взвешивает товары. В таких очередях часто возникали пререкания и споры на счет того, что продавец всучил какое-то гнилье, пусть мол сам это кушает.

Хотите советских овощей? Покупайте только мятую грязную картошку, такую же неаппетитную морковку, жухлый зеленый лук и свеклу. Всё. Огурцы можно начинать покупать в конце апреля — в это время их изредка начинали "выбрасывать" на прилавки.

Кстати, на счёт огурцов. В некоторых города Союза их относительно безпроблемно можно было купить на рынке, куда огурцы привозили граждане кавказских республик, но было одно но — там они столили в несколько раз дороже, чем в магазине.

Бывали на рынках и хорошие фрукты (мне особенно нравились армянские гранаты), но цены там чаще всего бывали такие, которые не были доступны большинству советских граждан. Про более экзотические фрукты даже писать не буду, уже однажды всё рассказал в посте про бананы.

Вот еще хорошая фотография торговых рядов советских лет. При кажущемся изобилии на торговых рядах сам ассортимент очень бедный — фактически, продаются только яблоки (плохие), хурма, гранаты и виноград. Всё на вид достаточно плохонького качества, и, как я уже писал, продаётся по совсем "немагазинным" ценам — цены на рынке были в 3 раза выше.

Более менее-свободно (по крайней мере, в тогдашней БССР) можно было купить картошку, и народ часто запасался ей в каких-то невероятых, промышленных масштабах, одновременно с этим изобретая десятки блюд из картофеля. Картошкой торговали в том числе и на улицах — уличная торговля картошкой выглядела примерно вот так, как на фото.

Хотите попробовать точно такую же картошку, какая была в СССР? Делюс рецептом — купите килограммов 30 картошки и засыпьте её в холщевый мешок, предварительно поваляв по земле. Мешок забросьте в подвал на полгода, а затем выбросите оттуда половину гнилья, обрежьте проростки и варите.

Ещё из рыночного. Тыквы покупали по частям и готовили с чем-то вроде риса, был такой рецепт каши. Чуть дальше продаётся курага — она в частности и сухофрукты в целом были одним из немногих годных советских товаров, которые можно покупать и сейчас, просто потому, что курагу сложно испортить)

5. Рыба и соки в банках.

Примерно до конца 1970-х годов более-менее обстояли дела в СССР с рыбой, но потом и она пропала с прилавков. Вот очень хорошее фото — покупатели стоят в длинной очереди за какой-то рыбной требухой вроде "хвостов минтая", из которых можно было приготовить только уху, больше ничего. Время от времени мороженую рыбу могли продавать "мимо кассы" прямо с крыльца магазина, из пластиковых ящиков.

Может кто-то хочет попробовать советской рыбки? Попросите в супермаркете или на рынке, чтобы продавец свесил вам что-нибудь "для кота", в пакет не заглядывайте — сразу несите домой, думать что можно из этого приготовить будете потом.

А вот моё любимое — трехлитровые банки с "натуральным соком" времен позднего СССР; очень часто кроме такого на магазинных полках не было вообще ничего. Если хотите попробовать березовый сок "a-la soviet", то налейте из-под крана водопроводной воды, добавьте туда пару ложек сахара и пакет лимонной кислоты, получится тот самый вкус и состав. Чтобы сок стал "березово-яблочным", можно чуть подкрасить полученный состав свекольным отваром.

Кстати, на фотохостинге оригинальная английская подпись к этому снимку честно называла этот продукт "большие банки с цветной жидкостью" (large jars of colored liquid), про сок ни слова)

А вот так в позднем СССР выглядели полки с вкусными сырами и молочными продуктами, посмотрите на это изобилие! Хотите попробовать вкусное советское масло? Глотните немного воздуха и убедите себя, что масло уже в желудке. Этот советский дзен постичь нелегко, но можно.

Такие дела. Вообще, все поклонники СССР могут очень легко организовать себе питание "как тогда" — покупать дешевые жилистые мясные обрезки и крутить из них котлеты на скрипучей мясорубке, привинченной к шаткому столу, покупать чуть подгнившую капусту и лежалую мороженную картоху, серые макароны, кислый хлеб "кирпич", из фруктов только яблоки, из молочных продуктов — пахнущий носками сыр "пошехонский" и сметану, разбавленную до консистенции кефира.

Раз в месяц можно покупать синюю курицу, раз в два месяца — торт с жирными маслянистыми розочками, не седьмое ноября — гроздь жухлого винограда и креплёного вина "Рубин", раз в полгода — бананы, для аутентичности процесса постояв два часа на морозе перед дверьми магазина. А мне и без СССР живется неплохо.

А вы помните, чем питались в СССР? Расскажите, интересно)

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