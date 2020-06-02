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2 июня • обновлено в 15:39
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Чем на самом деле кормили в советских столовых

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Так, друзья — сегодня будет пост о том, чем на самом деле кормили в советских столовых и в целом о советском общепите. Тема интересна ещё и тем, что совковый общепит был создан по тем же самым клише, что и другие сферы советской жизни и быта — магазины, рынки и так далее.

Как и все остальные сферы советской жизни, общепит существовал в двух ипостасях — идеально-теоретической и реально-практической. В идеально-теоретическом советском общепите (в кино, на плакатах, в книгах) люди питались правильной и здоровой пищей, сидели за столами, застеленными белой скатертью и сервированными по картинкам из "Книги о вкусной и здоровой пище", но в действительности советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище, о чём и будет подробно рассказано сегодня, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советском общепите, который успел застать каждый, кто жил в СССР.

1. Почему советский общепит был таким плохим?

Начнем, пожалуй, с главного — почему советский общепит был в своей массе таким хреновым. Как и в других сферах советской трудовой деятельности, те люди, что были задействованы в системе общепита, никак не были заинтересованы в качественных результатах своего труда — в СССР не существовало частного бизнеса, а значит, не существовало и конкуренции. Государство было монополистом в системе общепита, а значит — хочешь не хочешь, а пообедаешь в "Столовой №3", если сильно припрёт, альтернативных вариантов было немного, а такого, чтобы заведение вдруг потеряло клиентов и обанкротилось из-за низкого качества сервиса, просто быть не могло по обозначенным выше причинам. Смешное и одновременно грустное это то, что в СССР это подавалось огромным плюсом — вот, мол, смотрите, какая у нас "стабильность" и низкая безработица! То, что это ведет к снижению качества сервиса до уровня "ниже плинтуса" и застою, никто не упоминал.

Второй немаловажный фактор низкого качества советского общепита — всеобщая бедность и дефицит. Как я уже подробно писал в статье про воровство в СССР, все слои советского общества были пронизаны низовой коррупцией, и те, кто имел доступ к распределению хоть какого-то ресурса (продукты питания, обувь, одежда, топливо, стройматериалы) практически автоматом становился коррупционером и мелким воришкой — исключений из этого правила практически не было.

Из-за такого мелкого воровства те блюда, которые изначально должны были быть неплохими, превращались во что-то очень условно съедобное — вроде котлет, в фарше которых было менее половины мяса, сметаны, разбавленной до уровня густого кефира, чая с "гомеопатическим присутствием" самого чая и так далее. А теперь давайте поговорим подробнее о советских блюдах и рецептах.

2. Супы.

Из "чисто советских" супов можно вспомнить щи из кислой капусты, красный борщ, рассольник, суп гороховый, а также молочный суп с рисом либо вермишелью. Ещё, кажется, были какие-то бульоны с вермишелью и фрикадельками и солянка. Из детства мне запомнилось то, что советские щи из кислой капусты были жуткой гадостью и кислятиной, не идущей ни в какое сравнение с настоящими домашними щами на косточке, а вот красный борщ и гороховый суп изредка было можно есть.

Знающие люди пишут, что часто на этапе приготовления из супов воровали мясо, заменяя его на "армейский" комбижир, который был практически бесплатным. Из плюсов — порции были большими)

3. Вторые горячие блюда.

Практически все советские котлеты от Гродно до Владивостока есть было невозможно — это были жирные сухари, перемешанные с примерно 30-40% жилистого фарша и за три метра пахнущие чесноком. По словам работников общепита тех лет, чеснок добавляли в особенно больших количествах в тот фарш, который уже начинал портится — чтобы скрыть запах несвежего мяса. Были еще "шницели", которые отличались от котлет лишь более плоской формой. В Минске из котлет можно было есть только "котлеты по-киевски", которые приготавливались из цельного куриного мяса и подавались на косточке, но это блюдо было доступно лишь в ресторанах.

Замечание на счет фарша в полной мере касается и советских "общепитовских" пельменей — очень редко можно было попробовать что-то действительно стоящее, пельмени были редко похожи на домашние. Кстати, именно по причине воровства и бедности в советских столовых можно было редко встретить блюда из цельного мяса, вроде гуляша или стейка, встречались разве что отбивные котлеты, которые для увеличения веса обильно обваливались в сухарях.

Были еще такие "рыбные котлеты", которые приготавливались из дешевого рыбного фарша, почему-то почти всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек.

4. Гарниры.

Как правило — всякие каши, макароны и пюре. Каши нередко разваривались до состояния клейстера, в таком же виде подавались и макароны. Пюре — то была отдельная тема, видели когда-нибудь, как в советских столовых чистят картошку? Я видел и даже чистил — в девяностые годы в летнем лагере помогая на кухне (был у нас такой день там, работали за "деньги-фантики"). Кухня была построена примерно в 60-70-е годы, и для чистки картошки там применялась такая машина, напоминающая крашенную в голубой цвет печку-буржуйку. Внутри был электромотор, картоха засыпалась сверху, после чего электродвигатель включался, картошка оббивалась внутри о стенки и вылетала со сверхзвуковой скоростью (условно почищенной) из окошка внизу машины.

После такой "процедуры" картошка была мятой и мокрой, и ни на что, кроме пюре, не годилась. Впрочем, на пюре она годилась тоже весьма условно. В общем, именно по этой причине в советских столовых не было рассыпчатой и вкусной картошки, а было противное пюре "с глазками".

Да, совсем забыл сказать — в СССР не умели варить рис, нагревая его несколько раз, отчего даже изначально неплохой рис растрескивался и превращался в клееобразную кашу.

5. Салаты/овощи.

По причине отсутствия в СССР более-менее приличного производства свежих овощей (70% которого — это качественные технологии сохранения и транспортировки продуктов), чаще всего советские салаты представляли собой "селедку под шубой" и "советский оливье" из подземных овощей. В общем, много вареной картошки, свеклы и зеленого горошка, много майонеза и мало пользы. Массово был распространен и винегрет, представлявший собой смесь вареной свеклы, картофеля, соленых огурцов, морковки и лука, заправленную маслом и уксусом.

В лучшем случае в столовой могла попасться какая-нибудь шинкованная капуста или морковка под названием "салат витаминный", и это в лучшем случае. Что касается салатов из свежих огурцов, помидоров и зеленого салата — то они встречались еще реже.

6. Напитки.

Советский чай варился в огромной кастрюле-баке, после чего разливался половником по стаканам, примерно также варился и кофе. Вместо кофе, кстати, был весьма сильно распространен т.н. "кофейный напиток", приготавливаемый из цикория. Думаю, не стоит писать о том, что и чай, и кофе весьма сильно разбавлялись водой. Из компотов были распространены яблочный, а также компот из сухофруктов.

Были ещё десерты, но они были распространены не слишком массово и в "классическом" советском обеде участвовали редко — он как правило состоял из супа, второго (горячее+гарнир), изредка салата и какого-нибудь напитка.

В общем, как видите, "ассортимент" советских столовых был весьма убогим, не имеющим ничего общего с современной системой общепита, в которой есть и нормальные салатики, и нормальные мясные/рыбные блюда, и хорошие десерты.

А вы ходили в столовые во времена СССР? Что заказывали обычно?

Напишите, интересно, может что-то упустил)

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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