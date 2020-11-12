Чем лучше мы будем знать друг друга с россиянами, тем меньше будет вероятность войны, – эксперт

Россия – сосед Украины, и как бы ни относились к ее власти, необходимо общаться с россиянами на различных площадках.

Об этом написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя открытие XVIII Международного фестиваля православного кино "Покров".

По его словам, в этом году необычны и онлайн формат фестиваля "Покров", и его открытия.

"Открытие состоялось в двух студиях – в Киеве и Москве. Предвижу реакцию наших патриотов, считающих, что нам нужно отделиться рвом от России. Не видеть и не слышать ничего, что там происходит. Не показывать, как живем мы. Хочется нам этого или нет, но Россия наш сосед. Была, есть и будет. И как бы ни относились к ее власти, нам необходимо общаться с россиянами на различных площадках", – написал Карасев.

По его мнению, враг – это всегда кто-то обезличенный, безыменный.

"Чем лучше мы будем знать друг друга – в лицо, по имени, тем меньше будет вероятность войны. Поэтому рецепт один: налаживать народную дипломатию, дружить, а не закрываться. P.S. Неужели уроки Карабаха нас так ничему и не научат?", – резюмировал Карасев.

Международный кинофестиваль православного кино "Покров" проводится с 2003 года, когда он был проведен по благословлению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Сегодня фестиваль проходит под благословлением Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Кинофестиваль проходит ежегодно с целью популяризации фильмов христианского содержания. Президент кинофестиваля – народный депутат Украины Андрей Деркач. В этом году фестиваль "Покров" впервые проходит в онлайн-формате.

Фильмом открытия фестиваля станет документальный фильм режиссёра инока Иллариона (Моисеева) "Здравствуй, брат, Христос воскресе", который рассказывает о вере, дружбе, настоящем патриотизме известных украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, фестиваль православного кино "Покров" откроется фильмом о Ломаченко и Усике.