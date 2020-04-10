Чем лечат в Украине от коронавируса: медики назвали препараты и их побочные эффекты

Украина утвердила экспериментальный протокол лечения пациентов с коронавирусом, опираясь на опыт Европы и США. Первые препараты уже поступили в медучреждения по регионам.

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Медики говорят, что эффективность этих лекарств до конца еще не изучена и не доказана. А потому, что имеют немало побочных эффектов, назначают их только тяжелым пациентам – исключительно с их согласия, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, 8 апреля первые препараты, предусмотренные государственным протоколом, поступили на Сумщину. Это противомалярийный "Плаквенил", которого хватит для примерно 400 пациентов. Однако прописали его пока только одной тяжелобольной.

Ранее же в области разработали свой протокол лечения – с противомалярийных препаратов, по которым спасают пациентов с двусторонней пневмонией, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Был применен "Делагил"и мы увидели эффективность этого препарата. Пациентка чувствует себя лучше. И вчера тоже была госпитализирована больная с двусторонней пневмонией – мы ей назначили "Плаквенил". Что касается других препаратов – речь идет о "Калетре", "Тосилизумапе" – это противовирусные препараты, но пока их еще нет", – говорит главная инфекционист с Сумской области Ирина Троцкая.

Отмечается, что первым больным коронавирусом в основном назначали симптоматическое лечение. Некоторые из пациентов все покупал на деньги, кому-то везло что-то получить из запасов больницы. Сейчас больные на полном обеспечении государства, кроме витаминов, пробиотиков и еще нескольких сопутствующих препаратов – по крайней мере так рассказывают сами пациенты.

А вот на Житомирщине наибольшее количество больных новым типом коронавируса зарегистрировали в Бердичеве – там от осложнений COVID-19 умерли уже двое пациентов.

Жена одного из них Ольга Бодак уверяет, что ее мужу длительное время советовали прости сидеть дома, а госпитализировали только после того, как он настоял на рентгене. Сначала больного лечили антибиотиками, на которые семья ежедневно тратила до пяти тысяч гривен, а потом начали выдавать лекарства, включая экспериментальные. Препарат пациенту ввели раз, но он не подействовал.

Ольга и ее мама также подхватили COVID-19, обе сейчас лечатся дома под наблюдением медиков. Те тоже предлагали им экспериментальные антибиотики.

Препарат "Плаквенил"

"Говорит, возможно, попейте, не попейте, то есть четких рекомендаций не было. А я ее спросила: "На каком основании мне его пить? У меня обнаружили воспаление? Может, надо сделать какие-то анализы перед тем как пить?" – рассказывает женщина.

В то же время в местной больнице утверждают, что в наличии имеют две упаковки экспериментального препарата. Этого хватит на восемь человек, тогда как больных в городе уже более десяти, из них одна пациентка в тяжелом состоянии.

А вот в Винницкой области, где с начала вспышки зафиксировали более 100 случаев коронавируса, в реанимации городской больницы находятся трое пациентов с тяжелой пневмонией. Их тоже должны лечить по экспериментальному протоколу Минздрава.

"Если антибиотиками инфекционные больницы обеспечены, то противомалярийных препаратов, которые рекомендует министерство – нет. В аптеках их тоже пациенты приобрести не могут. Есть только две упаковки лекарств от малярии, которые подарили неизвестные спонсоры. Их хватит на троих больных", – говорит заведующий инфекционным отделением больницы №1 Анатолий Черный.

В то же время винницкие инфекционисты разработали собственный протокол лечения, где, кроме противомалярийных, применяют также препараты для лечения СПИДа. Утверждают, что по такому протоколу уже спасли двух тяжелых пациентов. Однако он действует только на местном уровне. В аптеках таких специфических лекарств не найти, импортные закончились, в производство отечественных только обещают поставить на конвейер.

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