Чем кормили детей в СССР: названы блюда, которые ассоциируются с детством

Времена Советского Союза навсегда останутся в истории как "эпоха СССР". Хотя и утверждается, что для изготовления продуктов тогда использовалось только натуральное сырье с минимальным добавлением пищевых красителей, но для некоторых семей и такие продукты были недоступными.

Жили люди довольно бедно, скромно, даже не представляя, что где-то на планете существует "дивный мир", где на прилавках магазинов лежат десятки сортов колбасы. Детей родители кормили тем же, что ели сами, а иногда покупали дефицитные сладости. OBOZREVATEL рассказывает об обычных блюдах и продуктах из СССР, которые у многих ассоциируются с детством.

Чем кормили в школе

Советские школьные обеды не отличались разнообразием блюд. Так, на первое обычно давали суп или борщ, на второе – картошку с сосиской или мясными тефтелями в подливе. Запивали все это дети компотом из сухофруктов, чаем или кофейным напитком, к которым часто прилагалась булочка.

Дети обедают в советском государственном детском саду, февраль 1963 года

Помимо оплачиваемого комплексного обеда, советские ученики за свои карманные деньги иногда покупали любую понравившуюся продукцию в школьной столовой.

Для обедов в школах СССР отводилась большая перемена – тогда столовая наполнялась гулом детских голосов, а большая выварка с хлебом была местом своеобразного паломничества. Так, запасливые школьники часто украдкой жевали этот хлеб на уроках. При этом молоко с пенкой, стаканы с которым разносили перед завтраком, добровольно не пил почти никто.

Группа молодых советских евреев ест суп на обед в московской синагоге, апрель 1990 года

Домашнее питание

В домашнем кругу взрослые и дети также питались скромно, без особых кулинарных изысков. Супы и борщи варили на бульоне, а к каше или картошке готовили котлеты, рыбу, подавали колбасу или тефтели. Салаты "Селедка под шубой" и "Оливье" были праздничными, поэтому не предназначались для частого приготовления. "Популярностью" же на столе пользовались сезонные овощные салаты, заправленные подсолнечным маслом, или консервация.

В домашнем кругу взрослые и дети питались одинаково

Если на обед мама или бабушка готовили борщи, то к нему покупали майонез, который намазывали на хлеб и ели вприкуску к гарниру. Также в советских семьях к столу покупали молочную продукцию в стеклянных бутылках, соленую рыбу в круглых банках. На ужин часто отваривали пельмени, которые заготавливали заранее в больших порциях, или макароны и употребляли их со сливочным маслом.

Часто в СССР дети вместе с родителями лепили пельмени про запас

Хлеб с сахаром, конфеты и ситро – лакомства для детей в СССР

Если ребенку поручали сходить в магазин за хлебом, то после никто не ругал его за откусывание буханки. А ведь очень часто от хлеба дети отламывали кусочек за кусочком, поэтому к приходу домой вкусно пахнущее хлебобулочное изделие превращалось в бесформенную массу, издалека напоминающую "кирпичик". А от бубликов с маком и сладких рогаликов с сахарной пудрой оставались одни воспоминания.

Советские дети откусывали корку хлеба

Из конфет наиболее популярными в СССР были леденцы "Барбарис", "Дюшес" и карамельки с начинкой. Доступными по цене были еще ириски "Золотой ключик" и "Мяу". А вот шоколадные конфеты "Красный мак", "Гулливер", "Мишка на Севере" среднестатистические родители покупали детям в СССР реже.

Одно из любимых лакомств советских детей – хлеб с сахаром

Ребятишки же с удовольствием (поскольку альтернативы не было) грызли кисель в пачках, сухой заварной крем и кукурузные хлопья, а иногда просто хлеб, обмакнутый в воде и посыпанный сахаром (реже еще и с маслом). До сих пор жившие в те времена вспоминают этот вкус из детства, как и напитки в стеклянных бутылках: "Лимонад", "Тархун", "Дюшес", и "Буратино". Еще одним "лакомством", которое родители покупали детям в аптеках, были "Аскорбиновая кислота" и "Гематоген".

Естественно, конфеты, печенье, пряники, бублики, вафельные торты и прочие коржики тоже были, но часто они хранились в кладовке, которая закрывалась ключом во избежании тотального уничтожения проголодавшейся ребятней.

Если кто-то из родителей ездил в командировку, то привозил деликатесы в виде вареной колбасы или сарделек – продуктов бесполезных для организма и даже вредных, но до ужаса вкусных. А также конфеты, шоколадки и реже дефицитные жвачки.

Детей в СССР тоже баловали мороженным, шоколадками и конфетами

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!