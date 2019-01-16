''Чем их там травят?'' В Крыму оккупантов ярко поставили на место из-за языка

В аннексированном Крыму устроили дискуссию по поводу необходимости обучения детей украинскому языку.

Об этом написал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав подтверждающие скриншоты. В одном из пропагандистских пабликов задали вопрос, считают ли крымчане, что следующие поколения должны знать украинский.

Часть пользователей с желчью заявили, что обходятся русским и в дальнейшем не собираются ничего менять. В ответ им напомнили о том, что полуостров был незаконно аннексирован РФ и остается частью Украины.

Twitter Крымский бандеровец

Twitter Крымский бандеровец

"Лично я знаю и русский, и украинский, и сына своего научу", "У кого Украина сердце, у тех дети и так будут его знать", "Крым – это Украина, и учить государственный язык обязательно", "Украинский дубляж мультиков – лучший. Сам давно не говорю, но душу греет", – написали участники дискуссии.

"Украинцы должны знать свой язык! К тому же, он очень красивый!" – поддержали их в комментариях к посту блогера.

Один из пользователей поделился показательной историей из собственной жизни. "Я бывшую знакомую (34 года,от украинского паспорта не отказалась) с Севастополя поздравил с Рождеством открыткой с надписью на украинском. Ответ: "Не хочу поздравлений на иностранном языке". Вот чем их там травят?" – возмутился он.

Крым. На ватном паблике Евпатории поговорили о том, стоит ли в Крыму самостоятельно обучать детей украинскому языку. Любопытные комментарии. Рекомендую.

P.S. Комментарии запоребриков и понаехавших, которые желчно писали, что украинский не нужен, я не скринил pic.twitter.com/dskQ4vjnp9 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили бунт из-за "российских Курил".

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