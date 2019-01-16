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''Чем их там травят?'' В Крыму оккупантов ярко поставили на место из-за языка

5.2тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму устроили дискуссию по поводу необходимости обучения детей украинскому языку.

Об этом написал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав подтверждающие скриншоты. В одном из пропагандистских пабликов задали вопрос, считают ли крымчане, что следующие поколения должны знать украинский.

Часть пользователей с желчью заявили, что обходятся русским и в дальнейшем не собираются ничего менять. В ответ им напомнили о том, что полуостров был незаконно аннексирован РФ и остается частью Украины.

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''Чем их там травят?'' В Крыму оккупантов ярко поставили на место из-за языка

Twitter Крымский бандеровец

''Чем их там травят?'' В Крыму оккупантов ярко поставили на место из-за языка

Twitter Крымский бандеровец

"Лично я знаю и русский, и украинский, и сына своего научу", "У кого Украина сердце, у тех дети и так будут его знать", "Крым – это Украина, и учить государственный язык обязательно", "Украинский дубляж мультиков – лучший. Сам давно не говорю, но душу греет", – написали участники дискуссии.

"Украинцы должны знать свой язык! К тому же, он очень красивый!" – поддержали их в комментариях к посту блогера.

''Чем их там травят?'' В Крыму оккупантов ярко поставили на место из-за языка

Один из пользователей поделился показательной историей из собственной жизни. "Я бывшую знакомую (34 года,от украинского паспорта не отказалась) с Севастополя поздравил с Рождеством открыткой с надписью на украинском. Ответ: "Не хочу поздравлений на иностранном языке". Вот чем их там травят?" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили бунт из-за "российских Курил".

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Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Икол Вадик
Икол Вадик
Ой, зацвірінькають, як рідні...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Статья для дебилов. Особенно набор тезисов. Представляю, мучения крымчан по поводу отсутствия мультиков на украинском или укр.образования. Во время секса оргазмируют тоже по-украински?
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Исаев Денис
Исаев Денис
Стук Кастрюль, Товарищ с Каунаса написал про мультики, а второй с Киева и ещё пяток ботов с пустыми или закрытыми профилями, реальных там только двое за украинский язык и написали об этом вполне спокойно. Причём боты подписаны на все аналогичные севастопольские паблики. В твиттере бандерлога стопроцентные пропагандоны отписались скорее всего его же коллеги.
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andrei andrei
andrei andrei
Дискутанты, защищающие мову были с украины:-) В Крыму никогда не было украинского языка. Потому что Крым никогда не был украинским.
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Крым Андрей
Крым Андрей
andrei andrei, не знаю, конечно, про все школы, но у нас всё было строго. Я до сих пор мову отлично знаю, хоть и не пользуюсь. Но, конечно, украинский с русским практически идентичные. Поэтому чего там учить-то?
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andrei andrei
andrei andrei
Крым Андрей, Предполагаю, что как эстонски-латышский в то же время в русских школах:-) Т.е. никак.
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