Курорт убивают: в Крыму назрела новая катастрофа из-за России

В анексированном Россией Крыму активисты подняли панику из-за промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского.

Местные жители жалуются, что с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров. В подконтрольном России Минприроды Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали. Об этом сообщает телеканал "Крым. Реалии".

Отметим, что Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольненского района. С 2000 года коса имеет статус регионального ландшафтного парка, ее протяженность – около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду.

Добыча песка на Бакальской косе krymr.com

В комментарии СМИ начальник отдела благоустройства и природопользования российской администрации Раздольненского района Денис Олейник рассказал, что местные власти продолжают обращаться во все компетентные инстанции с требованием прекратить добычу песка:

"Пишем заявления, просим, чтобы проверили, все ли здесь законно происходит. Вот мы писали на главу Республики Крым, который нас поддерживает, а он выходил на правительство Российской Федерации, на Совет Федерации, где этот вопрос был очень остро уже озвучен".

Замглавы подконтрольного России Министерства экологии Крыма Алексей Яценко заверил, что крымские власти разрешений на добычу песка на Бакальской косе не выдавали, но какое юридическое лицо занимается разработкой шельфа, в ведомстве сообщить журналистам издания "Примечания" отказались.

Жительница Крыма Валентина, выступающая против добычи песка в акватории Бакальской косы, утверждает, что разрешение на эти работы дали на российском федеральном уровне:

"Начинается коса в селе Стерегущее и длится 14 километров. В том месте, где она выдвигается в море, такие уникальные пляжи были, очень красивое место. И вот это место просто разграбили. Все началось в 2015 году. Некое юридическое лицо, субъект хозяйственной деятельности получил разрешение от правительства Российской Федерации.

Возможно, дали это разрешение по незнанию ситуации. Как нам сообщили в Минэкологии Крыма, оно было действительно до 17 апреля 2018 года, то есть уже не действует. Неизвестно, что это за люди, но и сегодня стоят там корабли. Никто не может повлиять. Люди обеспокоены тем, что уничтожается уникальный природный парк, что это влияет на всю акваторию Черного моря, а не только на наш участок побережья. Там краснокнижная флора, краснокнижная фауна – все это страдает".

Валентина добавляет, что из-за добычи песка разрушается сам берег, а это влияет на доходы местных жителей.

"Из-за того, что поменялись течения, из-за промоины, которая образовалась в результате работ, течение несет водоросли, а их раньше сюда не приносило. Берег теперь у нас заиленный, захламленный, вот это все гниет. Пляжи пришли в негодность, люди отдыхать здесь не могут, а у нас это единственный доход – содержание отдыхающих. Люди, конечно, сюда не поедут отдыхать.

Как может государство так относиться к разбазариванию заповедников? Потеряно больше 10 гектаров территории, а дорога, которая выходит на косу, ведет в море, шесть пролетов линии электропередач ушли в воду. У нас в Крыму это называли местными Мальдивами. При Украине эти территории настолько охранялись, что человека за ведро песка могли оштрафовать на огромную сумму. Местные жители для строительства закупали песок, привозили его. Надо срочно остановить добычу песка и инициировать восстановление косы".

Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи уверяет, что действия России и российских компаний в аннексированном Крыму не остаются без внимания украинских властей.

"Сегодня оккупационные власти ставят перед собой цель реализовать инфраструктурные проекты, во что бы это ни обошлось экологии и жителям полуострова, чтобы доказать всему миру: Россия в Крыму навсегда, этот вопрос не обсуждается. На самом деле каждое из этих нарушений и преступлений зафиксировано нашими заявлениями в Прокуратуру Автономной Республики Крым, ведется следствие. Тех нарушителей, которых мы имеем возможность идентифицировать, мы можем включить в санкционные списки".

Юсуф Куркчи отмечает, что добытый в Крыму песок использовался при строительстве трассы "Таврида" и моста через Керченский пролив.

Российский эколог Владимир Кимаев объясняет, что в российском законодательстве есть четкая процедура для организации добычи песка:

"Придонные отложения формируются очень долго и, естественно, добыча песка определенным образом будет влиять на пляжные территории. Года 3-4 назад у нас были такие же попытки под Анапой. Местные активисты протестовали, и в конце концов затею оставили в покое. Было доказано, что течения вдоль побережья Черного моря не смогут компенсировать изъятие песка. В любом случае должна быть государственная экспертиза, и люди правы, когда начинают протестовать.".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разнесли новые показательные фото из Крыма. На снимках видно, что несмотря на хорошую погоду, возле моря почти никого нет.

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