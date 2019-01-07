Всех, кто празднует сегодня Рождество, с Рождеством!
Но хотел бы пожелать всем верующим, чтобы они не забывали о том, что сваливать на богов ответственность за свою жизнь и довольствоваться молитвами и исповедями у священника после гнусных поступков - это отмазка, перекладывание ответственности. Я понимаю, что вам так удобнее, но... Именно ответственность и трезвомыслие отличают человека от единицы из толпы. Чем вы больше веруете в богов и чудеса, чем больше уповаете на небеса, тем больше вы перестаете быть цельным и правдивым, в том числе и для себя самого. Чем больше вы перекладываете ответственность на "божественную волю", тем меньше на вас можно положиться, тем меньше ваши суждения подлежат доверию. Вера и надежда на светлое - это то, без чего трудно выжить. Но когда вы уходите в религию, в ее законы, традиции и ритуалы (это все придумано людьми, а не богами, смею напомнить), тем меньше хочется иметь с вами и дело, и разговор.
Я был искренне верующим с детства до поздней молодости, ездил по монастырям, пел в церковном хоре, патриархи и митрополиты вещали в соборах Ленинграда, положив святые писания на мою голову, я общался с разными священниками, старцами, среди которых были и потрясающие своей силой веры люди, видел массу верующих с искареженной психикой, потерявших всякий разум и надежду на все земное, находивших утешение лишь в религии...
Могу всех понять - никого не виню в том, что в реальности мало радости, мало надежды и справедливости, не могу винить никого, кто в горести находит утешение в религиях.
Но хочу поделиться одним существенные наблюдением: все большие преступники - убийцы, воры, мошенники - они чертовски показательно религиозны, для себя в том числе. Они продолжают творить преступления, посещая церкви, исповедуясь, причащаясь. Большинство преступников, включая госчиновников и президентов, даже строят эти церкви, при этом попирая все божьи заповеди ежеминутно.
И среди людей простых, явственно преподносящих свою религиозность, порядочных и адекватных гораздо меньше, чем среди атеистов или сомневающихся - проверено жизнью.
Извините, верующие православные, что я сегодня об этом, в день, когда родился один из тех людей (точно таких же в точности историй было множество и до, и после Христа), которых люди приписали к божествам. Я не знаю, как и вы, кем был этот человек, и никто из нас никогда уже не узнает.
Зато я знаю другое - есть на этой планете абсолютно реальные люди, делающие добро просто так, от души и доброго сердца, без поучений и претензий на божественность. И я сегодня хочу сказать спасибо за то, что все они родились и делают это добро, не будучи ни избранными небесами, ни богами или их родственниками, но зато неся полную ответственность за свои поступки и слова. Люблю вас больше, чем богов. Спасибо вам.
Аминь.
Любви всем, друзья мои.
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