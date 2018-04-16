"Чем больше Путин "быкует": в России объяснили, как можно вернуть Донбасс

При условии, что в России рухнет режим действующей власти и президента Владимира Путина, проблема аннексии Крыма и оккупации Донбасса сразу решится.

Как заявил в комментарии "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович, новые санкции США и Запада приведут к загниванию российской экономики, а обвал финансовых систем ускорит процесс.

"…Путин бросил вызов всему остальному миру в 2014 году, он начал войну против всего остального мира, который принял этот вызов и обязательно победит в этом противостоянии, на 100%. Поскольку никто в РФ не собирается кидаться ядерными боеголовками, то победа будет одержана чисто экономическим способом. Поэтому чем больше Путин быкует, тем сильнее будут санкции, тем быстрее будет одержана победа", - объяснил он.

Рабинович отметил, что благодаря санкциям в России начнется экономический и финансовый хаос, а затем еще и политический.

"Тогда путинскому режиму будет тяжело продолжать захват и удержание власти. Я думаю, что в этом контексте следует рассматривать проблему Крыма и Донбасса. То есть когда путинский режим падет, то проблема Донбасса и Крыма решится сразу за этим", - заключил блогер.

Как сообщал "Обозреватель", министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.