Сегодня свое 75-летие отмечает Юрий Рыбчинский.
Мне посчастливилось близко познакомиться с ним еще в конце 90-х и до сих пор при случае с удовольствием бывать в его компании. Человек - легенда. Сгусток оптимизма и жизнелюбия. Талант в обрамлении многих талантов... Креативная атмосфера прямо искрит вокруг него, заставляя творить даже тех людей, от кого совершенно не ожидаешь услышать рифму. Тем не менее, я услышал и попросил разрешение опубликовать здесь эксклюзивное стихотворение, посвященное юбиляру. Его автор - давнишний друг именинника Григорий Суркис.
Забыв про тяжесть быстротечных лет,
Я продолжаю мчаться против ветра,
Сейчас, как начинающий поэт,
Пишу тебе, великий наш Маэстро!
Когда на сердце мокрые снега,
И чёрный флаг качается на рее,
Я вспоминаю песню "Берега",
И на душе становится теплее!
Когда врагов, всем сердцем не любя,
Держу свою глухую оборону,
Я вспоминаю, Юрочка, тебя,
И вечный текст про "белую ворону!"
Уже за горизонтом озорным,
Те годы, где так молоды подружки,
Я согревают душу не спиртным,
В который раз, я слушаю "Кукушку!"
Ты так велик! Ты видишь жизни суть,
Которую по кочкам разбросало,
И то, что "Мертві бджоли не гудуть",
Вся Украина от тебя узнала!
И потому краснею и стою,
Я – дилетант, перед тобою – глыбой,
Ты знаешь, любишь нашу всю семью,
А наша вся семья – навеки с Рыбой!
Ты золотой Динамовский фанат,
Бушующий футбольный непоседа,
Когда возобновят чемпионат,
То для тебя, Маэстро, все победы!
А на твоем столетии позволь,
Представить многолетнюю работу:
Я для тебя спою " Виват, король!"
От всей души и без фальшивой ноты!!!!
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