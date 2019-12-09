"Человек года" по версии Time: обнародован топ-10 претендентов

Журнал Time обнародовал список претендентов на звание "Человека года".

Известно, что в него вошли 10 кандидатов. Один из них - анонимный, еще один - собирательный образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца сраницы).

Новости Украинский президент впервые на обложке журнала TIME

Коллаж

На звание претендуют:

президент США Дональд Трамп,

адвокат Трампа Руди Джулиани,

спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси,

председатель КНР Си Цзиньпин,

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн,

основатель Facebook Марк Цукерберг,

чемпионка мира по футболу Меган Рапин,

экоативистка Грета Тунберг.

Также в список попал анонимный информатор, который рассказал о разговоре Трампа с Зеленским, и собирательный образ протестующих в Гонконге.

Руди Джулиани atr.ua

Нэнси Пелоси Голос Америки

Си Цзиньпин ИноСми

Меган Рапин lenta.ru

Джасинда Ардерн ВВС

Марк Цукерберг Еsquire

Грета Тунберг bbc.com

Дональд Трамп Сплетник

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