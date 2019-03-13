"ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018": состоялось чествование лауреатов 23-й программы

12 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы "Almondo" состоялся прием в честь Лауреатов 23-й общенациональной программы "Человек года-2018". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 23 марта 201 8 года во время 23-й церемонии вручения премии "ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018".

Иоргачев Дмитрий

Балога Андрей

Грицык Ольга

Базилевская Наталья

Петракова Татьяна

Линник Анатолий

Тигипко Сергей

Усик Александр

Майструк Руслан

Коршунова Анна

Козицкий Максим

Бородавко Михаил

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