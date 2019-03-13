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"ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018": состоялось чествование лауреатов 23-й программы

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12 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы "Almondo" состоялся прием в честь Лауреатов 23-й общенациональной программы "Человек года-2018". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 23 марта 201 8 года во время 23-й церемонии вручения премии "ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018".

Иоргачев Дмитрий

Иоргачев Дмитрий

Балога Андрей

Балога Андрей

Грицык Ольга

Грицык Ольга

Базилевская Наталья

Базилевская Наталья

Петракова Татьяна

Петракова Татьяна

Линник Анатолий

Линник Анатолий

Тигипко Сергей

Тигипко Сергей

Усик Александр

Усик Александр

Майструк Руслан

Майструк Руслан

Коршунова Анна

Коршунова Анна

Козицкий Максим

Козицкий Максим

Бородавко Михаил

Бородавко Михаил

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