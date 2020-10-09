Ученые предупредили человечество о новой пандемии, которую спровоцировал COVID-19

Ученые заявили, что человечество ждет новая угроза – супербактерия.

Рост численности этого возбудителя простимулирован бесконтрольным приемом антибиотиков во время пандемии коронавируса, сообщила Science Alert.

"Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается", – говорится в материале.

Авторы статьи привели такую статистику: ежегодно в США супербактерии заражают около 3 млн человек, из них около 35 тыс. – умирает, несмотря на вовремя назначенное лечение и прием препаратов.

В мире по вине не поддающихся лечению бактерий ежегодно умирает 700 тыс. людей, сказано в материале. 230 тыс. из них – от туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые нашли новый мощный антибиотик, который атакует бактерии.