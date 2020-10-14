Впереди войны за еду и переселение на другую планету? ООН объявила о приближении "апокалипсиса"

Нынешнее столетие может стать последним для человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Ряд экспертов считает этот страшный прогноз преувеличением, мол, о катастрофе говорить рано. Но есть и те, кто согласен с неизбежностью "апокалипсиса".

Насколько велики риски глобальных катаклизмов, разбирался OBOZREVATEL.

Вымирание человечества – гипербола

Эксперт по вопросам изменения климата Ирина Трофимова поставила под сомнение слова генсека ООН. "Это гипербола. Но он прав в том, что последствия будут серьезными", – отметила она OBOZREVATEL.

"Он хотел сказать, что последствия будут связаны с изменением климата, а именно – с увеличением концентрации парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива. Но он не говорил о кометах, о других астрономических причинах, об антропогенных причинах, связанных с поведением человечества типа коронавируса", – пояснила эксперт.

Климат на планете менялся всегда, но в последнее время он в значительной мере связан с тем, что "человечество взяло запасы органики, которая накапливалась миллионы лет, и сожгло". "Теперь все это должно поглотиться океаном, лесами, болотами, которые поддерживают баланс", – рассказала Трофимова.

Она заверила, что вымирания человечества не будет, но температурный режим на планете действительно меняется, и это очевидно даже тем, кто далек от науки. "Изменяется поведение всех живых организмов и неживых организмов, которыми являются вирусы", – пояснила эксперт.

В то же время она обратила внимание, что живые существа, в том числе человек, имеют способность приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. "Возьмите неандертальцев, которые жили по краю ледника, или кроманьонцев, которые жили в холоде", – привела Трофимова пример.

Человечество ждет голод, войны и переселение на другую планету

Земля не сможет выдерживать это бесконечно

Климатолог Светлана Бойченко в эфире телеканала Obozrevatel TV признала, что 2020 год действительно можно считать аномальным с точки зрения климата. Но она убеждена в том, что о глобальной катастрофе говорить рано.

Эксперт обратила внимание на то, что наша планета обладает механизмами саморегуляции, в том числе в плане температуры. Так, в настоящее время зафиксированное повышение температуры земли составляет 0,8 градуса. Планета может справиться с повышением температуры до 2,5 градуса.

В регуляции температурного режима должно участвовать и человечество. Эти способы известны, экологи и климатологи говорили о них не раз.

Но в случае, если речь пойдет о значениях в 3-3,5 градуса, ситуация действительно становится критической и говорить о глобальной катастрофе вполне обосновано.

Планете грозит катастрофа при повышении температуры выше 3 градусов

Человечество ждет голод, войны и переселение на другую планету

А вот писатель и футуролог Алексей Толкачев заявил OBOZREVATEL, что не считает слова генсека ООН преувеличением, угроза гибели человечества вполне реальна.

"Совершенно согласен с мнением генсека ООН, поскольку мы недооцениваем климатические изменения. Мы рассматриваем потепление просто как повышение температуры, и нам кажется, что даже если мировой океан немного поднимется и затопит определенные территории на планете Земля, то ничего страшного не произойдет. Но это полностью разрушает всю экосистему и устоявшиеся процессы в природе", – сказал футуролог.

В этом контексте он напомнил о том, что из-за глобального потепления вымирают пчелы. "Если пчелы выпадают из экосистемы, вопрос, как люди будут выживать без фруктов и овощей, которые появляются в результате опыления растений пчелами", – заметил Толкачев.

Он обратил внимание и на то, что глобальное потепление уже к 2050 году приведет к появлению сотен миллионов климатических беженцев, человечество ожидают колоссальные проблемы с продовольствием, "вполне вероятно, что с пожарами, голодом, войнами, потому что люди будут воевать за территории проживания".

"Таким образом, действительно, это столетие мы можем сделать последним для планеты", – убежден футуролог.

"Я абсолютно уверен, что наша реальность сейчас очень похожа на ту, которая была описана в фильме Interstellar: природа гибнет, и единственная возможность спастись человечеству – это выйти за пределы планеты Земля", – предположил он.

По оценкам эксперта, скорее всего, человечество успеет покинуть Землю до того, как произойдет глобальная катастрофа. Но освоение новой планеты будет непростым, поскольку она, в отличие от живой Земли, будет мертвой.