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4 мая • обновлено в 22:41
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Чекалкин назвал самую большую опасность для Украины от России

4.7т
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Бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин рассказал, что Украина практически не исчезает с повестки дня российских телешоу, вытесняя даже тему коронавируса.

Как он пояснил в интервью OBOZREVATEL там уделяют больше внимания украинским вопросам, чем российским, и это является большой угрозой, которую недооценивают журналисты из Украины.

"15% российского госбюджета засекречено, средства идут на операции, как выразился Сурков, для стабилизации российской политической системы, то есть на гибридную войну. Эти огромные суммы, в прошлом году они составляли 35 млрд долларов. И тратятся не только на вооружение каких-то новых воинских подразделений. Несколько лет назад была создана новая горно-штурмовая дивизия, на которую потратили 2 миллиарда долларов", – сказал Чекалкин.

"Воздействует на сознание": Чекалкин назвал самую большую опасность для Украины от России

Он пояснил, что если на одну дивизию тратят такую сумму, то можно представить, насколько большие ресурсы идут на развитие самых разнообразных инструментов воздействия на сознание граждан, начиная с телеканалов NewsOne, "Наш", 112-й и Zik, и заканчивая группами в социальных сетях, которые раскручивают и питают спецагенты в Украине.

"Если во времена, когда я учился в институте у нас было 40 выпускников на курсе спецпропаганды, то сегодня соответствующие вузы РФ выпускают сотни таких специалистов. И то, что мы знаем о начинающих журналистах из так называемой "ботофермы Савушкина" в Питере – это же просто верхушка айсберга", – сказал он.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чекалкин рассказал, что президент России Владимир Путин хотел захватить по меньшей мере девять областей Украины, когда начал военную агрессию против нее еще в 2014 году.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Wick John
Wick John
Укро свиньям это не грозит т.к в них нет мозгов
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Santi Amonito
Santi Amonito
Типичное пропаг андонное мракобесие пед ерасеи ху*ла - наследницы краснофашистского совка, - перед кончиной не надышится.
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Wick John
Wick John
Santi Amonito, прохрюкала безмозглая свинья почитательница нацизма
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Santi Amonito, Теперь понятно как называется то что здесь через одну статью пишут о России)Особенно в блогах
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