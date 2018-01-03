УкрEngРус
Олексій ПаничОлексій ПаничВсе статьи автора

Чекаємо наступну резонансну аварію?

1.4тЧитать новость на украинском

Про обмеження швидкості.

Повангую, що після наступної резонансної ДТП (а вона, рано чи пізно, неодмінно буде) уряд пришвидшеними темпами впровадить автоматичний контроль швидкості в містах і почне масово розсилати "листи щастя".

Після ще наступної резонансної ДТП - скасує в ПДД "плюс 20 без штрафу". Після ще наступної - оголосить обмеження швидкості в містах вже не до 50, а до 40 км/год.

І вже потім, можливо, замислиться над тим, щоб менше ускладнювати життя сумлінним водіям, але більше ускладнювати життя несумлінним (тим, кому плювати на будь-які формальні обмеження).

Новости
Як отримати відшкодування при ДТП. Які документи конче необхідні

* * *

Загальний принцип має бути таким: більше довіри водієві у некритичних ситуаціях (включно з вибором швидкісного режиму залежно від обставин), і водночас жорстка невідворотна відповідальність за грубі порушення, які спричинили тяжкі наслідки (щоб людина реально боялася не "порушити літеру правил", а саме вскочити в халепу). Але наші урядовці надто вже звикли "тащить и не пущать" - тобто, замість унормовувати процес за показником "на виході" (залежно від результату), унормовувати процес "на вході" (тобто, регламентувати і ретельно контролювати самий порядок дій). До речі, те саме в освіті (не так важливий результат, як дотримання всіх інструкцій щодо регламентації процесу), те саме в багатьох інших галузях. Тяжка спадщина імперської бюрократичної ментальності.

* * *

Андрій Гарнат (Andrey Garnat): "...за три года свободного перемещения, большинство водителей, по моим наблюдениям, соблюдают адекватный скоростной режим (не путать с указанным в ПДД)" - 100% збігається з моїми спостереженнями.

Новости
Чому важливо робити фото- та відеозйомку у разі ДТП

Vladimir Dubrovskiy: "Наблюдая за собой (25 лет за рулем) я однозначно заметил, что на малой скорости делаю в разы больше ошибок - внимание рассеивается. И в разы больше устаю, поскольку не только дольше в дороге, но также приходится следить за скоростью (...) Когда контроль скорости по факту перестал всех напрягать, аварий стало явно меньше" - і тут цілком згоден. І щодо самовідчуття (я так само став кермувати спокійніше і впевненіше, коли перестав трястися над тим, щоб їхати по порожній шестирядній дорозі неодмінно 78, а не 82), і щодо спостережень довкола себе на дорогах.

* * *

Повертаючись до мого вангування: переконаний, що здоровий глузд переможе і ПДД рано чи пізно будуть адаптовані саме під нашу місцеву ментальність. А от коли це станеться - тут моя внутрішня Ванга ані пари з вуст.

Читайте все новости по теме "ДТП" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олексій ПаничОлексій Панич
Темы
ДТПДТП в Харькове на Сумской
Место
Украина
Объект
ДТП
Источник
Источник:Facebook Олексія Панича
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости