Чей загородный дом? СМИ распространили новый фейк о Вакарчуке

В мае текущего года множество украинских СМИ, в том числе OBOZREVATEL, распространили в сети фейк о том, что музыкант и лидер группы "Океан Ельзы", лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук показал якобы место, где он живет.

Апартаменты были представлены как загородный дом. На самом же деле эта информация не соответствует действительности.

Так, 15 мая 2019 года Вакарчук на своей странице в Instagram выставил фото, на которых занимается йогой. "Вот вам идеальные инстафотки: йога, Северин, хорошее утро", – написал он.

Святослав Вакарчук ТСН

СМИ решили, что он показал собственную недвижимость, однако догадки не подтвердились.

Редакция OBOZREVATEL приносит свои извинения за распространение данной информации. Она была удалена после проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Вакарчука "Голос" в пятницу, 14 июня, подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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