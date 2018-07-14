Какая связь между нехваткой пресной воды, указом Верховного Совета, изнасилованием княжеской дочери и величием России? В истории все связано. Нам не все дано разглядеть в глубине веков, но из того что видно, стоило бы сделать выводы.

В Крыму жестокая засуха. Дождей в этом году почти не было, а днепровская вода по Северо-Крымскому каналу на полуостров не поступает. Украина справедливо отказалась вкладывать свои ресурсы в аннексированную у нее территорию. Между тем, как минимум треть пашен в Крыму требует орошения. Министерство сельского хозяйства Крыма сообщает, что уже сейчас потеряно до 50% урожая зерновых. Все правильно: нет воды – нет урожая.

Менее драматичны, но также ощутимы в Крыму проблемы с электроэнергией, транспортной логистикой, отдыхающими и туристами, составляющими благополучие многих жителей полуострова.

Не надо быть семи пядей во лбу. чтобы понять, что инфраструктура Крыма изначально завязана на Украину. Это поняли даже коммунисты, переподчинившие в 1954 году Крым Украинской ССР. Даже в условиях советского тоталитаризма, когда все решения принимались в Кремле, оказалось выгоднее, чтобы Крым входил в состав Украины. Это было экономически оправдано, упрощало финансирование и управление. Подготовивший это решение председатель правительства Георгий Маленков и утвердивший его председатель Верховного Совета Климент Ворошилов (а вовсе не Хрущев, как многие думают) понимали то, чего старательно не понимают наши сегодняшние державники и имперцы.

Эти псевдопатриоты легко жертвуют благополучием Крыма ради дешевого удовольствия поговорить о величии России, поплакаться в Севастополе о пролитой за Крым русской крови и распустить сопли в Херсонесе, вспоминая крещение там князя Владимира. Который, к слову сказать, перед тем осадил со своей дружиной этот византийский город, потом три дня его грабили и мародерствовали, Владимир изнасиловал дочь корсунского князя на глазах ее родителей, а с похмелья, устав от бесчинств и пролитой крови, крестился по греческому обряду.

Понятно, что президент Владимир Владимирович восхищен князем Владимиром Святославичем. Еще бы: какая разухабистая удаль, сколько презрения к человеческой жизни и какая неповторимая простота в исполнении собственных прихотей!

А что же жители Крыма? При осаде Херсонеса в 988 году они остались без воды, что вынудило их сдаться. Теперь они тоже остались без воды, но уже по милости Путина, откусившего Крым от Украины. Не стоит ли жителям Крыма сделать из этого собственные выводы?