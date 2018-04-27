"Чей Крым, к*рвы": украинское радио попало в скандал с картой

Радио "Голос Столицы" опубликовало карту Европы без обозначения на ней территории Крыма в составе Украины.

На это обратил внимание журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующий снимок.

"Радио "Голос Столиы" т*ахнуло козу. Так чей Крым, к*рвы?", – подписал он карту.

Пользователи сети поддержали возмущение журналиста, отметив, что голос, очевидно, столицы другой страны.

"Какой-то не той столицы, очевидно", "Ставлю 10-ку, что никого не уволят и не накажут", "На то он и "голасталицы", а не "Голос Столицы", – возмутились в сети.

Также, пользователи отметили, что новость была взята с сайта UBR, где была правильная карта.

"Голос Столицы" перепечатал новость с сайта UBR, а там карта правильная", – отметили в сети.

"Пожалуй, коза тр*хнула радио "Голос Столицы", – добавили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Google стер Россию с карты Земли.