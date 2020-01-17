"Чей это голос из унитаза?" Ницой разнесла Азарова за украинский национализм

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала бывшего премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова, который взорвался заявлением о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине.

По ее словам,экс-политик "заистерил" из-за решения Министерства молодежи и спорта, которое планирует заложить в бюджет на 2020 год 9 млн. грн на "Пласт", а это в будущем, считает он, "армия Бандеры и Шухевича". Об этом она написала на своей странице в Faebook.

"Чей это голос из унитаза? Азирова. Разродилось на сообщение о "Пласте". Мокшанским наречием... Никогда не думала, что бульканье из канализации так меня порадует, и так насмешат комментарии одноклеточных под тем бульканьем, которые с ужасом лопотали об украинском национализме и о своей ненависти к нему", – отметила Ницой.

Лариса Ницой и Николай Азаров

Писательница подчеркнула, что украинский национализм – это прежде всего любовь. В частности к своей стране, народу, украинским песни, языку, культуре, традициям, истории и, конечно же, нашим Героям. И чем больше будет такой любви, тем сильнее будут становиться украинцы.

В то же время для Московии все это – "как ладан для черта", даже сам Азаров и такие, как он, это понимают. Поэтому и взрываются подобными заявлениями.

"Мы и так неистребимая нация. Даже учитывая наше бессилие – нас не побороли. А представьте себе, какими мы будем и какой будет наша страна, когда все станут националистами!" – подытожила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, детская писательница Лариса Ницой забила тревогу из-за якобы постепенного культурного "поглощения" Закарпатья Венгрией. Она призвала власть вмешаться в ситуацию и не допустить потери контроля над регионом.

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