"Чего эти пр*дурки бесились?" В Кабмине выступили за особый статус Донбасса

Действие закона об "особом статусе" Донбасса нужно продолжить, ведь это фактически реализованный вариант децентрализации на всей территории Украины.

"То, что написано в законе об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это фактически реализованный вариант децентрализации на всей территории Украины", - сказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, благодаря этому закону Луганска и Донецкая область не получили ничего, что бы не имели другие украинские города и поселки.

"В прошлом году во время голосования о продлении на год действия этого закона, у нас там бегали всякие придурки с шашками, жгли в туалетах, кричали, что это "зрада зрадная". Вот действие закона скоро закончится, спросите у них, чего эти придурки там бесились?" - спрашивает Грымчак.

Заместитель министра также выразил мнение, что "пока закон проще продлить еще на год".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время двусторонних переговоров в Хельсинки 16 июля президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп действительно обсуждали возможность проведения на оккупированной части Донбасса референдума.