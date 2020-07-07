По всей территории Украины, кроме восточных регионов, 7 июля объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди с грозами.

Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В западных областях возможны порывы ветра до 20 м/с.

"Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля, в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди", – говорится в сообщении.

Также, как сообщается, днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 7-8 июля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды:

на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2-0,7 м;

на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;

на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,5-1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного почвы.

Кроме того, сообщается, что 7-9 июля, при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, на реке Припять в створе поста Речица будет происходить последующее затопление, а на реке Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратневского i Старовыжевского районов Волынской области.

Часть Украины затопит, надвигается шторм: спасатели предупредили об опасности Украинский гидрометцентр / Facebook

Часть Украины затопит, надвигается шторм: спасатели предупредили об опасности Украинский гидрометцентр / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.