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14 мая • обновлено в 16:40
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Прогноз погоды в Украине: часть страны зальет дождями

2.1т
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Погода в Украине, в пятницу, 15 мая, будет сухой почти по всей территории страны. Температура днем будет достигать +13...+17 градусов.

Об этом написала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook. По ее словам, сухая погода будет преобладать на севере, востоке, в Крыму, в южных районах Одесской области и в центральных областях.

В то же время атмосферный фронт обусловит дожди на западе (кроме Волыни и Ривненщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, а также вечером достигнет Донбасса.

Часть Украины зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды

Температура в течение дня предполагается +13...+17 градусов, в околокарпатских областях +9...+13, на юге +15...+22, в Крыму – до +25.

Ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ривненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1...+5 градусов. В большинстве районов западных и северных областей ожидается +3...+8 градусов, в Черновицкой области – до +10, в центральных областях – от +4 градусов в Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке +9...+13.

В Киеве завтра без дождя. Ночью будет очень холодно, +3...+6 градусов, днем потеплеет до +15...+16.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май 2020 не прогнозируется слишком жарким, наоборот, средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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