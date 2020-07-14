Часть Украины зальет дождями: синоптик дала свежий прогноз погоды

Погода в Украине в среду, 15 июля, будет мрачной, ожидаются умеренные дожди на северо-востоке Украины, на севере, в Винницкой и Черкасской областях,а также в Кропивницком.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, сильные дожди, которые накануне прошли на северо-востоке, вместе с циклоном и фронтами, которые вызвали непогоду, постепенно будут оставлять территорию Украины.

Также возможны небольшие локальные дожди на Волыни, Ривненщине и в Карпатах. На остальной территории – сухо и солнечно.

Telegram / Погода от Натальи Диденко

Температура воздуха завтра ожидается +21..+26 градусов, на юге до +26..+28 градусов, на крайнем севере местами +18..+20 градусов.

В Киеве температура воздуха поднимется до +23 градусов, дожди маловероятны.

"В дальнейшем, в течение недели, потепление будет продолжаться, в большинство областей Украины прибудет еще несколько теплых градусов, ожидается до +23...+29, лишь в западных областях будет преобладать ощутимо свежая погода, +19..+24 градуса", – отметила Диденко .

Telegram / Погода от Натальи Диденко

Telegram / Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 13 июля, и до пятницы, 17 июля, будет преимущественно сухая, впрочем, довольно прохладная (как для лета) погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.