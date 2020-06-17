Часть Украины снова зальет дождями: синоптик дала свежий прогноз погоды

Глеб Иванов Общество 16:02, 17.06.2020

Погода в Украине в четверг, 18 июня, будет дождливой почти на всей территории – ожидаются кратковременные дожди, грозы, локальные шквалы и град.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, западные и северные регионы, а также Винницкая область будут находиться в зоне пониженного атмосферного давления. На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей – больше солнца, чем дождевых облаков

Telegram / Погода от Натальи Диденко

Температура воздуха в четверг днем ожидается в пределах +27..+30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, в западных областях дожди будут освежать воздух до +23..+28 градусов.

В Киеве 18-го июня снова кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха приблизится к +30 градусам.

Telegram / Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.

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