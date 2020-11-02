Часть Украины накроют дожди: синоптик дала прогноз погоды на вторник
Во вторник, 3 ноября, ожидаются дожди в западной части Украины, на востоке, юго-востоке и частично в центре.
Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, на остальной территории страны – без существенных осадков (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
По ее словам, водителям нужно быть осторожными на дороге из-за туманов.
"Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине +8...+13 градусов, на юге +10...+15 градусов", – отметила Диденко.
В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха – днем около +10 градусов.
"Неделя преимущественно будет сухой в Украине, дожди – только завтра и в четверг, 5 ноября. Ближайшее ощутимое похолодание – аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября", – добавила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.