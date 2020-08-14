Часть Украины накроют дожди с грозами: синоптики дали прогноз на субботу
Погода в Украине в субботу, 15 августа, преимущественно будет сухой, только в некоторых регионах возможны осадки.
Дожди и грозы могут пойти в западных областях, сообщается на сайте Укргидрометцентра.
В центральных областях днем температура воздуха прогреется до +22+25, на востоке прохладнее до 22 градусов, на юге – до +26.
Жарче всего будет в западных областях – от 25 до 27 градусов.
В Киеве прогнозируют сухую погоду, днем +21+23.
Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 15-16 августа, погоду в Украине будет определять антициклон Emil, который принесет в страну прохладу. В субботу на Прикарпатье, а в воскресенье на севере возможны дожди.