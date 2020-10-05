Часть Украины накроют дожди с грозами: какие области "пронесет"

6 октября теплее всего будет на востоке и юге Украины, а самая прохладная погода на этой неделе ожидается в западной части страны.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, фронт принесет на запад Украины дожди, местами даже с грозами. Дожди придут в Житомирскую и Винницкую области (карта 1).

По прогнозу Диденко, дальше дожди не пропустит восточный мощный антициклон, поэтому на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода. Правда, порывистый юго-восточный ветер будет быстро разгонять эти туманы.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +11 +16 градусов, на востоке +7 +10 градусов, а 6 октября днем в Украине потеплеет до +18 +23 градусов, в Крыму до +25 градусов. В западных областях местами +16 +18 градусов – дожди.

В Киеве во вторник будет облачно, но без существенных осадков, разве что после обеда местами возможен небольшой дождь. Ветер южный и периодически порывистый. Температура воздуха ночью составит +13 +15 градусов, а завтра днем в Киеве потеплеет до +20 градусов.

В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса, пройдет атмосферный фронт, который потянет за собой небольшие или умеренные дожди (карта 2).

"В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины – там 20 градусов и выше не станет диковинкой, а прохладнее всего ожидается погода на неделе в западной части +13 +16 градусов. Север и центральные области получат от осени где-то +15 +19 градусов", – сообщила Диденко.

Карта 1

Карта 2

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Украине в понедельник, 5 октября, ухудшится погода – в частности, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни с грозами.