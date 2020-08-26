Часть Украины накроет дождями: синоптик предупредила об изменении погоды

Погода в нескольких облястях Украины в четверг, 27 августа, будет дождливой. В частности, осадки ожидаются на западе и севере.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. По ее словам, на остальной территории страны будет сухо.

В то же время, температура воздуха в западных и северных областях прогнозируется в пределах +20..+25 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей она поднимется до +26..+31 градуса.

Прогноз погоды на 27 августа по Украине Погода от Натальи Диденко / Telegram

В Киеве в четверг ожидается дождь и около +23 градусов.

Отметим, ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодания.

Погода от Натальи Диденко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.