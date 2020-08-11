Часть Украины накроет дождями: синоптик предупредила об изменении погоды

Погода в Украине в среду, 12 августа, станет прохладнее – страну пересечет атмосферный фронт.

Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram, в частности, больше всего температура воздуха снизится на севере страны. Там она достигнет +19... +23 градусов.

Кроме того, локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Однако, по словам синоптика, значительная часть территории Украины будет в сухой погоде.

Погода в Украине на среду Погода от Натальи Диденко / Telegram

Температура воздуха ожидается низкой в северной части – +19... +23, на юге будет +27... +32 градуса.

В большинстве областей – +24... +28 градусов.

Погода в Украине на среду Погода от Натальи Диденко / Telegram

В Киеве среда обещает быть свежей, днем около +20... +22 градусов, осадки маловероятны.

Погода в Украине на среду Погода от Натальи Диденко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу метеорологов, август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.