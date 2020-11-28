Часть Украины накроет дождями и мокрым снегом: появился свежий прогноз погоды

Погода в Украине в воскресенье, 29 ноября, будет облачной, в некоторых регионах ожидаются дожди и мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях. На востоке дожди маловероятны.

Кроме того, на западе страны синоптики прогнозируют от -1 до +3 градусов днем, ночью похолодает до -3 градусов. В центре и на севере страны – от +2 до +4 градусов днем, ночью будет более прохладно: от -1 до +2.

Прогноз погоды на воскресенье в Украине meteo.gov.ua

На востоке столбик термометра поднимется до +3..+6 градусов тепла днем, а ночью опустится до -1...+3. На юге днем +5..+9 градусов, ночью – от +2 до +4 градусов.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, ожидается облачная влажная погода. Воздух прогреется до +1..+3 градусов, ночью ожидается от 0 до -2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".