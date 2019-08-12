Часть Украины может пойти под воду: что происходит

На Волыни десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления из-за большого количества бобров.

Так, в Любешовском районе активная деятельность этих грызунов может спровоцировать прорыв дамб, передает "5 канал".

В то же время проводить лицензированный отстрел этих животных запрещено, потому что они являются частью природного заповедника "Припять-Стоход".

Руководитель Любешовского водохозяйства Виктор Крысько пояснил, что бобры роют норы под плотинами и деревьями перекрывают мелиоративные каналы. Из-за этого уровень воды поднимается.

"Увеличивается вероятность того, что будет повреждена дамба. Если происходит прорыв, то надо вбросить 200-500 мешков. Также они многие дороги сейчас разрушают", – рассказал он, добавив, что одна из таких автодорог (между райцентром Любешов и селом Зарека), проходящих через дамбу, почти полностью разрушена бобрами.

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"Доставляет неудобства, ям много – туда дальше тоже дорога такая, ямы вырыты", – жалуется жительница Судчего Валентина.

"Меньше недели, как здесь отремонтировали дорогу, а так полностью за месяц они нарывают ямы прямо на дороге такие серьезные", – добавил житель Зареки Вадим Круковец.

Отмечается, что только в Любешовском районе – около 150 километров дамб. Чтобы уберечь защитные гидросооружения от повреждений, специалисты водного хозяйства вынуждены засыпать норы бобров песком и разрушать их плотины.

"Возможно, как-то отпугивать их, возможно, дамбы укреплять лучше, создавать гидросооружения. Все-таки это животное, которое здесь есть у нас, хоть оно и завезено из Северной Америки, но живет своей жизнью. Почти все населенные пункты одамбированы, озера одамбированы, реки – бобер ищет себе какое-то прибежище, жизнь для себя", – сказал руководитель парка Александр Сащук.

В районе также ищут деньги на укрепление дамб бетоном и строительство новых гидротехнических сооружений.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в аннексированном Крыму прошла сильная буря, которая подтопила улицы нескольких городов и повалила деревья. Под напором воды на полуострове прорвало дамбу, в результате чего ближайшее село залило.

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