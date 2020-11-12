Часть городов Украины отказались от карантина выходного дня: кто "отличился"

Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня уже с субботы, 14 ноября. Однако не все города согласились пойти на такие меры.

Первым от карантина выходного дня отказался мэр Львова Андрей Садовый. Свою позицию о карантинных ограничениях он высказал на митинге предпринимателей.

"Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, это глупость", – заявил мэр.

По словам Садового, во Львове открываются новые больницы, появляются новые койко-места, медики умеют лечить больных COVID-19, к тому же 25% львовян уже переболели коронавирусной болезнью.

"Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город", – сказал он.

В Славянске Донецкой области также отказались вводить карантин выходного дня. Мэр Вадим Лях подчеркнул, что выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеет существенные различия.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение", – добавил мэр.

Кроме того, мэр Ривне Владимир Хомко решил повременить с введением в городе карантина выходного дня. По его словам, в понедельник соберется комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, и тогда уже будет принято решение относительно этого.

Не поддерживает карантин выходного дня и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сам заболел коронавирусом.

"Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться", – предупредил он.

Бондаренко считает, что карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы.

"В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем у маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня – это большая ошибка", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.