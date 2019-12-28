"Чаша переполнена. Пружинка сжалась!" Притула жестко обратился к Зеленскому

Шоумен Сергей Притула предупредил президента Владимира Зеленского о том, что "чаша терпения" украинцев может очень быстро наполниться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Поводом стало решение суда отпустить для обмена пленными с РФ "беркутовцев", которые подозреваются в расстрелах героев Небесной Сотни. Притула заявил, что "каждая капля может стать последней"

"Сегодня без суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен", – возмутился он.

"Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить – стрелков мы отдаем Путину? Чаша переполнена. Пружинка сжалась", – написал Притула.

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО ФБ Романа Синицына

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО Клименко-тайм

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.

После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал