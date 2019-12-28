Главная Новости
29 декабря • обновлено в 01:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Чаша переполнена. Пружинка сжалась!" Притула жестко обратился к Зеленскому

3.2т
Читать материал на украинском

Шоумен Сергей Притула предупредил президента Владимира Зеленского о том, что "чаша терпения" украинцев может очень быстро наполниться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Поводом стало решение суда отпустить для обмена пленными с РФ "беркутовцев", которые подозреваются в расстрелах героев Небесной Сотни. Притула заявил, что "каждая капля может стать последней"

"Сегодня без суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен", – возмутился он.

Новости
"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-"беркутовцев"

"Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить – стрелков мы отдаем Путину? Чаша переполнена. Пружинка сжалась", – написал Притула.

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО

ФБ Романа Синицына

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО

Сергей Притула под Лукьяновским СИЗО

Клименко-тайм

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Расстрелы на Майдане Евромайдан Небесная Сотня Обмен пленными
Персоны
Алена Притула Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
6
Смешно
1
Интересно
13
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обнародовал официальные данные о количестве жертв среди правоохранительных органов во время событий Евромайдана. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Что касается погибших правоохранителей, на сегодня установлен факт гибели 13 правоохранителей. Кроме того, еще около 200 получили огнестрельные ранения. Касательно телесных повреждений есть данные, что более 700 получили другие телесные повреждения." Беркут избивали, убивали, выбивали глаза, жгли и стреляли. Ни в одной стране мира это невозможно себе представить. Потом беркут назначили виновным и мучили без суда и следствия 6 лет. Завтра их ждёт свобода. Слава Богу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Притулу на нары!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Чан Джеки
Чан Джеки
жид.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги