Часами держали под солнцем: в Крыму поиздевались над детьми

В аннексированном Крыму в Керчи произошло ЧП во время церемонии возложения цветов к братской могиле. Детей, участвовавших в мероприятии, держали под палящим солнцем, пока один из них не потерял сознание.

Квалифицированную помощь ребенку оказать не смогли, так как на митинге не было медиков, пишет Керчь.ФМ.

По данным издания, митинг должен был начаться еще в 9 часов утра, но старт мероприятия отложили на час. Все это время дети стояли с флагами неподвижно. Сначала один ребенок присел и пожаловался на плохое самочувствие, после чего его увели. А сразу после церемонии возложения цветов, во время митинга, уже другой ребенок упал на спину без сознания.

Взрослые тут же отнесли ребенка на газон и стали приводить его в себя. При этом на мероприятии не было ни скорой, ни медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму распространили фейковое видео с якобы заполненными пляжами.