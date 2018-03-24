Час Земли в Украине: что нужно знать о самой массовой всемирной акции

В субботу, 24 марта, миллионы людей во всем мире примут участие в акции Час Земли. Это международная кампания, инициированная Всемирным фондом природы (WWF), во время которой люди и организации в 20:30 на один час символически выключат лишнее освещение и электроприборы, чтобы объединиться и показать готовность к действиям ради будущего планеты.

Координатор проекта WWF в Украине "Лесная стража" Богдан Вихор в эфире ObozTV рассказал о значении этой акции и особенностях ее проведения в Украине.

По словам эколога, основной целью Часа Земли является привлечение внимания общественности к глобальным проблемам.

"Естественно, выключение электричества на один час не сэкономит электроэнергию, но этот час позволит нам задуматься, как мы живем, как мы расходуем земные ресурсы, сортируем ли мы мусор, как мы думаем о своем будущем", - пояснил он.

Вихор отметил, что в Украине акция будет проходить 10-й год подряд.

"Очень много городов и сознательных граждан к нам присоединяется. Человечество хочет жить лучше, и жители Украины в том числе хотят для себя лучшего будущего, хотят дышать чистым воздухом, пить чистую воду, ходить в лес, где растут деревья, а не пеньки. Принимая все это во внимание, каждый раз все больше и больше граждан принимают участие в природоохранной акции", - рассказал он.

Вихор также отметил, что число украинцев, участвующих в акции, неуклонно растет.

"Сегодня у нас 10 единомышленников, завтра 50, через год 20 тысяч, а через пять – все 46 миллионов", - заключил эколог.

Отметим, что Час Земли проводится с 2007 года, а уже с 2009 года эта акция стала самой массовой в истории человечества.

Как сообщал "Обозреватель", эколог Богдан Вихор также рассказал о последствиях хищнической неконтролируемой вырубки лесов в Карпатах.