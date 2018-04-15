Конечно же, война дело утомляющее и неприятное, особенно, если на вас напали, а вы не готовы и обороняться не умеете, да и не чем. В общем, застали вас врасплох мальчиши-плохиши, более того, не то что врасплох, а в хорошо и тщательно подготовленный "плох" вас поймали. Именно в такой ситуации оказалась Украина в 2014 году. За время независимости полностью независимыми от России мы никогда не были. И политически, и финансово, и ментально. Я помню сколько чиновничьей зрады увидела в марте 2014 года, когда местные власти, правоохранители и СБУшники массово переходили на сторону врага, не только переходили, но и сдавали, города, здания, оружейки, патриотов, пароли и явки, пишет Олена Степова для ИС. Армию уничтожили, на газовую иглу подсадили, чиновников-служак и служек перекупили, в ВРУ полно своих, олигархи – бизнесмены давно живут по принципу "деньги хорошо пахнут, особенно, когда их много", журналисты живут по принципу "мы тоже хотим хорошо пахнуть деньгами", СМИ-трансляция ориентирована на зраду и мышебратство, нападай, не хочу!

Если бы в 2014 году России впаяли санкции и рубль захромал, мы бы захромали синхронно. Триколорная русская удавка давила на все органы жизнедеятельности страны. Поэтому так нудно и долго-зрадно для шашкомахателей и уставших от войны и проводилось отделение ментальное, физическое, экономические от ядовитого врага, выпивающего наши соки. Это как химией убивать раковые клетки. И вот час "Х" настал. Экономика России, подорванная коррупцией и затратами на финансирование псевдообразований, оплату войн, дала сбой. Мы этот сбой вряд ли серьезно ощутим. Скорее, посмотрим, как зрители со стороны. А вот крымнашисты и путинвведисты Донбасса ощутят на себе все прелести русской, удушающей триколорадной пуповины. Россия будет умирать долго и в муках. И Лугандония вместе с ней.

Жители ОРДЛО обеспокоены падением рубля. Их "рыспубликанская" валюта привозится в Лугандонию из РФ. Вся экономика, выплаты, зарплаты и пенсии ОРДЛО зависят от бюджета и банка РФ. И если рубль упадет, то "рыспубликам" придется не сладко. Сможет ли Россия так же удовлетворять потребности "наварасов", "народа Донбасса" и других созданных ею дармоедов?

Новости Ми живемо у складний час Третьої світової війни

Не скажется падение рубля на тех людях, кто имеет отношение к "власти" ОРДЛО. Они давно держат все наворованное в долларах и евро. Фубль и руководство России особо не уважает. Не зря все миллиарды путино-сурково-лаврово-гундяевы хранятся в ненавистных им гей-Европе, Америке, Германии и Швейцарии.

А вот обыватель-"наварас" окажется в глубоком ауте. Финансовом. Моральном. И это в дни полного победобесия. Да, ходить на парады и орать "дидывоевали, на Берлин" после провала в Сирии, санкций, пустого золотовалютного ящичка, опустевшего холодильника, достаточно сложно.

Понятное дело, что просроченная гуманитарка какое-то время еще будет поступать в ОРДЛО. Выплаты армии, думаю тоже. Россияне потерпят, а вот людей с оружием лучше не злить. Для людей с оружием Россия придумает пропагандистские пугалки и марш-броски "на Берлин", Мариуполь, больше похожие на утилизацию.

Уже сейчас паника в соцгруппах, накал страстей.

В ОРДЛО возросло количество обстрелов и провокаций. Резервистов, мужчин призывного возраста ОРДЛО гонят на фронт, как рыть окопы, так и "защищать" "рыспублики". А еще с 1 мая 2018 года в ОРЛО сокращают ставки медикам и учителям. Шахтерам зарплата постоянно задерживается. Ремонт дорог больше похож на вывоз мусора, так как дороги просто засыпают прогоревшей породой с терриконов.

Рубль приболел, - сокрушаются "рыспубликанцы" и ищут возможность сохранить свои денежные запасы. Россия, умирая, задушит в своих объятьях и созданные ею новообразования. Это будет хорошим уроком для путинвведистов мира.

Строя государство, заботьтесь о полной его независимости и оберегайте ее от любвеобильного удушающего внимания "старшебратьев".