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27 марта • обновлено в 14:03
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Чапкис разгромил Емца за "трупов в 65" и обратился к Зеленскому

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Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис выступил с критикой в сторону министра здравоохранения Ильи Емца из-за его высказывания о том, что бизнес должен поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, но не тратить финансы на людей возрастом более 65 лет.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Чапкис отметил, что прожил уже 90 лет и планирует еще, а Емец, по сути, назвал людей в возрасте 65+ трупами.

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"Меня трусит целый день от слов министра здравоохранения. Он по сути заявил, что люди после 65 лет – трупы. И это говорит человек, которому менее чем, через через год будет 65! У него крыша поехала. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп, живой, – это министр здравоохранения Емец", – заявил Чапкис.

"Хочу жить!" Чапкис разгромил Емца за "трупов в 65" и обратился к Зеленскому

По его мнению, после такого заявления Емец больше не может занимать должность министра.

"Я хочу обратиться к президенту Зеленскому с открытым заявлением – этого человека надо немедленно снять с должности. Призываю открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра. Уверен, она соберет больше 25 тысяч подписей очень быстро. Я хочу только одного: чтобы этого человека сняли. Чиновник, который так мыслит, не имеет право занимать эту должность", – подчеркнул собеседник.

Отметим, что циничная фраза прозвучала в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина" и вызвала шквал критики в сети.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Илья Емец Григорий Чапкис
Место
Украина
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Забралов Ник
Забралов Ник
більше того і лікарем називатись... Гіпократ би таких і на поріг медицини не пустив.
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