"Хочу жить!" Чапкис разгромил Емца за "трупов в 65" и обратился к Зеленскому

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис выступил с критикой в сторону министра здравоохранения Ильи Емца из-за его высказывания о том, что бизнес должен поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, но не тратить финансы на людей возрастом более 65 лет.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Чапкис отметил, что прожил уже 90 лет и планирует еще, а Емец, по сути, назвал людей в возрасте 65+ трупами.

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"Меня трусит целый день от слов министра здравоохранения. Он по сути заявил, что люди после 65 лет – трупы. И это говорит человек, которому менее чем, через через год будет 65! У него крыша поехала. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп, живой, – это министр здравоохранения Емец", – заявил Чапкис.

По его мнению, после такого заявления Емец больше не может занимать должность министра.

"Я хочу обратиться к президенту Зеленскому с открытым заявлением – этого человека надо немедленно снять с должности. Призываю открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра. Уверен, она соберет больше 25 тысяч подписей очень быстро. Я хочу только одного: чтобы этого человека сняли. Чиновник, который так мыслит, не имеет право занимать эту должность", – подчеркнул собеседник.

Отметим, что циничная фраза прозвучала в "Большом интервью" для телеканала "112 Украина" и вызвала шквал критики в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации сказал, что все пенсионеры якобы умрут от COVID-2019.

На скандальное заявление отреагировала бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заверив, что стопроцентной смертности среди пожилых людей от коронавируса не может быть, так как в других странах этот показатель был небольшим.

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