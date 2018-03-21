Украинцы работают на 630 часов в год больше немцев

Граждане Украины в среднем работают на 630 часов в год больше, чем граждане Германии.

Немцы, согласно статистике, работают меньше всех часов – 1336. Об этом сообщает Delo.ua.

В рейтинге самых длинных рабочих недель среди 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития находится Мексика — около 43 часов (2255 часов в год). В европейских странах первое место занимает Греция — в среднем в год жители страны тратят 2035 часов.

Немцы, несмотря на то, что работают меньше всех часов в год, все равно являются продуктивными - на 27% больше, чем граждане Великобритании. Голландцы, французы и датчане работают в среднем меньше 1500 часов в год.

Средняя же продолжительность рабочего года в Украине составляет около 1990 часов. Пятую часть рабочего времени граждане страны тратят на чай и перекуры.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, как будут расти зарплаты в Украине.