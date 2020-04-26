О Чернобыльской трагедии сказано и написано немало. Но у каждого из нас свой Чернобыль и свои воспоминания о нем.

34 года назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Я хорошо помню тот день. Мне было почти 12 лет. Мы играли допоздна с друзьями во дворе в футбол. А придя домой я услышал, как родители обговаривали слухи о взрыве на ЧАЭС.

Телевизор и радио тогда молчали и ни о чем подобном и не заикались. Как молчали они и о том, что все высшее партийное руководство вывезло свои семьи из Киева. В Москву, Ригу, Ленинград. Но "сарафанное радио" работало. И уже к вечеру 26 апреля люди обговаривали это событие не как слух, а как свершившийся факт.

Помню головную боль и привкус металла во рту. Помню, как мой классный руководитель сказал моим родителям:

- Вывозите его. Куда угодно. Главное подальше отсюда. И поскорее. Документы потом оформите.

Лишь через двое суток западные агентства оповестили мир об опасном уровне радиоактивности, зафиксированном в Швеции. Поскольку у себя шведы причину не нашли, начали искать ее в других странах по принципу "против вчерашнего ветра". Глаза слезились уже у поляков, прибалтов, белорусов. Дальше стрелки показывали на Чернобыльскую АЭС, где должно было произойти что-то очень серьезное.

Наконец из СССР поступило скупое подтверждение: да, это здесь был взрыв, пожар, погибло два человека, ведутся аварийные работы. И все. Комуняки понимали, что произошло, но старались сделать вид, что все под контролем и ничего страшного. Они пытались на начальном этапе всех убедить, что это мелкое происшествие. Это уже потом стало известно, что с 1986 по 1992 годов только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, а еще более миллиона людей задействовали в работах в 30-километровой зоне.

Через сутки, в понедельник, 28 апреля, нам объявили, что экзамены отменяются, а нас скоро вывезут в лагеря отдыха. Но мои родители, как и многие другие родители моих одноклассников написали заявления и вывезли меня самостоятельно. Мой папа смог эвакуировать нас. Сначала в Полтаву, а оттуда самолетом в Москву, на 3 месяца к дальним родственникам.

Родственники приняли нас, как и других своих родных из Киева, и выделили комнату. И мы с мамой, теткой, моей двоюродной сестрой и бабушкой жили впятером в одной комнате на Бабушкинской. Я искренне благодарен им за прием.

Три месяца в Москве были богаты на события. Меня впервые назвали хохл@м. Для меня это было в новинку. Во дворе более взрослые парни спросили меня правда ли, что в Киеве всем мужчинам полагается стакан красного вина. Тогда бытовала легенда, что вино выводит радионуклиды из организма. Я отшутился, что не стакан, а бутылка, чем заставил их задуматься о разумности на время переехать в Киев. Но в общем все сочувствовали и никакого негатива не было. Разве что одногодки завидовали. Ведь я гулял и развлекался в то время, пока они учились в школе.

А в это время на ЧАЭС шел процесс тушения пожара и ликвидации последствий. Люди отдавали свои жизни и свое здоровье для того, чтобы минимизировать не только ущерб для окружающей среды, но и для спасения иных жизней. Сегодня об этих людях позабыли. И вспоминают лишь раз в году. Исключительно на годовщину трагедии. Руководство на разных уровнях говорит о них красивые слова, в некоторых местах возлагают цветы к памятникам и... все. До следующего года берется пауза.

Но ведь фактически все те, кто принимал тогда участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС совершили подвиг, чтобы многие из нас могли жить. А значит мы не имеем права забывать о них. А государство, рано или поздно, обязано восстановить справедливость. Вопрос не только в финансовой плоскости. Просто если так сейчас относятся к настоящим ликвидаторам ЧАЭС, которые спасали тогда не только Киев, то, возможно, схожее отношение со временем появится и к тем, кто сейчас защищает Украину на Донбассе ценой своих жизней.

Те, кто не помнят прошлого - не имеют будущего. А в нашей стране это аксиома.

P.S. На Троещине и сегодня живет немало "чернобыльцев". Реальных ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Настоящих, а не тех, кто не был даже в Чернобыле, но сделал себе удостоверение. Я часто общаюсь с ними. Не только с сотрудниками и ликвидаторами аварии на ЧАЭС, но и с бывшими срочниками военной службы, которых тогда бросили на помощь ликвидаторам. Сейчас о них крайне редко вспоминают, они лишены финансовой поддержки государства и остались один на один со своими болезнями. На выборах они массово голосовали за нынешнюю власть и надеялись, что справедливость будет восстановлена. А их просто использовали, получив их голоса во время избирательных кампаний. И эти люди обижены. Их вновь обманули. Все они говорят схожие вещи: "Мы не о деньгах говорим, мы хотим чтобы помнили и уважали наши дела, а не относились бы к нам, как назойливым мухам." Но их подвиг нельзя забыть. И когда мы говорим "Слава Украине!", то ответ "Героям Слава!" это, как раз о них. О героях, которых мы будем помнить и чтить! Поклон им и благодарность.