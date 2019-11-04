"Трудно быть богом": секс-скандал с Яременко жестко обстебали в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко посвятил яркую карикатуру нашумешевму секс-скандалу с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко.

Он поделился ею на своей странице в Twitter. "Трудно быть богом", – коротко подписал художник новую работу.

На ней нарисована рука нардепа и пульт для голосования в Верховной Раде с тремя кнопками: на зеленой нарисован доллар, на желтой – бутылка, а на красной – проститутка.

Секс-скандал Яременко Twitter Андрея Петренко

Напомним, оказалось, что Яременко регулярно вел переписки с несколькими женщинами: в них шла речь о выборе алкоголя для встречи, об интимных свиданиях. А одна из пассий нардепа просила у него $10 тыс. на покупку квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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