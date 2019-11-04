"Трудно быть богом": секс-скандал с Яременко жестко обстебали в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко посвятил яркую карикатуру нашумешевму секс-скандалу с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко.
Он поделился ею на своей странице в Twitter. "Трудно быть богом", – коротко подписал художник новую работу.
На ней нарисована рука нардепа и пульт для голосования в Верховной Раде с тремя кнопками: на зеленой нарисован доллар, на желтой – бутылка, а на красной – проститутка.
Секс-скандал Яременко
Twitter Андрея Петренко
Напомним, оказалось, что Яременко регулярно вел переписки с несколькими женщинами: в них шла речь о выборе алкоголя для встречи, об интимных свиданиях. А одна из пассий нардепа просила у него $10 тыс. на покупку квартиры.
Важко бути богом - @verkhovna_rada...https://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/yvYW0fNmOk— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) November 3, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.