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4 ноября • обновлено в 09:41
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"Трудно быть богом": секс-скандал с Яременко жестко обстебали в карикатуре

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Украинский художник Андрей Петренко посвятил яркую карикатуру нашумешевму секс-скандалу с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко.

Он поделился ею на своей странице в Twitter. "Трудно быть богом", – коротко подписал художник новую работу.

На ней нарисована рука нардепа и пульт для голосования в Верховной Раде с тремя кнопками: на зеленой нарисован доллар, на желтой – бутылка, а на красной – проститутка.

Секс-скандал Яременко

Секс-скандал Яременко

Twitter Андрея Петренко

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Напомним, оказалось, что Яременко регулярно вел переписки с несколькими женщинами: в них шла речь о выборе алкоголя для встречи, об интимных свиданиях. А одна из пассий нардепа просила у него $10 тыс. на покупку квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Андрей Петренко Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В партии «Слуга народа» решили не наказывать депутата Ярёменко за секс-переписку. В конце концов, он хотел изменить жене, а не Зеленскому.
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