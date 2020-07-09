Корецкий о ГБР: они превращаются в 'бюро заказов' против Порошенко, его хотят посадить

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий, который на днях заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, дал широкую пресс-конференцию для журналистов.

В ходе беседы он подробно рассказал, почему большинство дел против экс-президента не имеют перспектив, как первый заместитель руководителя ГБР Александр Бабиков отказывал в закрытии производств против Порошенко, влияет ли генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на работу ГБР, и как правоохранительный орган превращают в "бюро заказов". Подробнее обо всем – в материале OBOZREVATEL.

80% дел по Порошенко бесперспективны

В начале пресс-конференции Корецкий сообщил, что начиная с мая 2019 года в ГБР было зарегистрировано и расследовалось около 13-15 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко.

После проведения всех необходимых следственных действий следственная группа во главе с Корецким пришла к выводу, что по ряду этих производств нужно принимать решение о закрытии, поскольку перспектив по их расследованию нет. Об этом он доложил в то время уже и.о. директору Александру Соколову и первому заместителю Александр Бабикову.

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий "24 канал"

"Но я наткнулся на то, что руководство ГБР сказал: "Нет, продолжайте расследования". Я сказал, что мы будем эти решения принимать, и с этого времени на меня началось довольно сильное давление", – сообщил следователь ГБР.

Уже через месяц Корецкого заставляли уйти из Бюро, объяснив это тем, что он им не подходит. А буквально полторы недели назад ему сказали приходить и получать сообщения об увольнении в связи с сокращением должности. Причину от Бабикова услышал ту же: "Ты нам не подходишь".

Именно поэтому Корецкий принял решение выйти к прессе и рассказать о бесперспективности дел, в которых фигурирует Порошенко.

"Как известно, вчера я закрыл производство, которое касалось возможного уклонения от уплаты налогов при продаже "Кузницы на Рыбацком". По делу отсутствует состав преступления, и свое решение я считаю законным. Это постановление я направил в Офис генпрокурора согласно закону. Хотя, по моему мнению, на генпрокурора будет идти достаточно сильное давление, и возможно это решение отменят. А может и нет", – сказал Корецкий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко "Украинская правда"

Кроме этого дела, следователь ГБР напомнил, что месяцем ранее были закрыты уголовные производства о несвоевременном назначении судей, производство связанное со внесением представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в ВРУ и о возможном давлении на судей Окружного административного суда г. Киева при отмене национализации "ПриватБанка".

По его мнению, бесперспективными остаются дела о возможном уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Относительно вероятного недостоверного декларирования в 2018 году Порошенко дохода от деятельности принадлежащих ему субъектов хозяйствования. Производство, которое касается "минских соглашений" и по деятельности Липецкой кондитерской фабрики "Рошен". Уголовное производство из-за получения Томоса и возможно незаконное назначение первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

В последнем Корецкий объясняет, что генпрокурор Венедиктова достоверно знала, что в деле нет состава преступления, и он не понимает, почему она приняла решение вручить Порошенко подозрение по этому делу.

"Я допускаю, что она могла не видеть материалов уголовного производства, ей их могли просто принести, заверить что там все нормально, и она подписала подозрение", – считает он.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова "Слово и Дело"

"Кстати, до меня дошла информация из суда о том, что якобы было отменено, как незаконное и необоснованное, подозрение, которое сообщали Егору Божко – это бывший председатель Службы внешней разведки, которого ГБР подозревает вместе с Порошенко в незаконном назначении Семочко", – отметил следователь.

В частности Корецкий рассказал и о перспективных дела, как незаконное задержание Михеила Саакашвили при его реадмиссии или полет Порошенко на Мальдивы. Но ни по одному из этих дел, по мнению следователя, не установлено незаконных действий со стороны пятого президента. Подозрения объявлены работникам пограничной службы, которые могут понести ответственность.

Бюро заказов

По словам Корецкого, генпрокурор Ирина Венедиктова и первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков непосредственно влияют на работу следователей Бюро расследований.

"Это моя точка зрения, и я больше чем уверен, что она (Венедиктова, – Ред.) влияет на работу ГБР. Это (Бабиков и Соколов, – Ред.) люди, которые вместе начинали работу, то есть сегодня в должности и.о. и первого заместителя работают люди, которых она привела", – сказал Корецкий.

В то же время, изменения в УПК Украины, вступившие в силу с 1 июля 2020 года, позволили первому заместителю председателя ГБР фактически возглавить следствие.

Первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков Сайт ГБР

"В ГБР есть два направления – оперативное и расследовательское. Бабиков сегодня руководит следствием. Те изменения в УПК позволили ему стать руководителем досудебного расследования, причем руководителем абсолютно всех следователей. На сегодняшний день он имеет возможность влиять даже на следователей "майдана", – объяснил он.

По мнению Корецкого, в Бюро сейчас происходят события, которые фактически превращают независимый правоохранительный орган в "бюро заказов".

"По их мнению они "реформировали" центральный аппарат ГБР, разогнали абсолютно всех. А теперь взялись за территориальное управление. Они это называют реформой, а на самом деле просто выгоняют людей, которые мыслят, и хотят взять людей, которые просто будут не думая выполнять их указания. Это действительно страшно, потому что это превращение этого правоохранительного органа в бюро заказов", – заявил он.

Относительно заявлений о давлении, Корецкий отметил, что по этому факту ждет регистрацию уголовного производства со стороны правоохранительных органов. Если в ближайшее время этого сделано не будет, он готов обращаться к правоохранителям лично.