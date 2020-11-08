Бюллетени с "опросом Зеленского" выбросили на помойку, – Смолий

Таша Адамович Общество 00:35, 9.11.2020

Украинский общественный деятель, юрист и политический эксперт Андрей Смолий обнародовал фото бюллетеней так называемого опроса президента Владимира Зеленского.

Их выбросили на помойку, сообщил он на своей странице в Facebook. Смолий также отметил, что окончательных результатов опроса до сих пор нет.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на мусорник. Так же, как до сих пор нет окончательных результатов фейкового "опроса", который требовался лишь для того, чтобы легитимизировать "хотелки" определенных олигархов и кремлевских сил", – написал он.

Бюллетени опроса Зеленского
Facebook Андрей Смелый
Бюллетени опроса Зеленского
Facebook Андрей Смелый
Бюллетени опроса Зеленского выбросили на помойку
Facebook Андрей Смелый

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Кондратюк – о войне на Донбассе: я за полный разрыв отношений с Россией

Ослабленное "Динамо" крупно проиграло "Шахтеру" в УПЛ

Порошенко – о борьбе с COVID-19 в Украине: власть живет в параллельном мире

Алиев заявил о взятии Азербайджаном стратегического города в Нагорном Карабахе

Украина вошла в топ-10 мирового рейтинга по больным COVID-19