Бюллетени с "опросом Зеленского" выбросили на помойку, – Смолий
В день проведения местных выборов, 25 октября, президент Украины инициировал собственный соцопрос
Во время него украинцам предложили ответить на "пять важных для нашего общества вопросов"
В Офисе главы государства подчеркнули, что результаты опроса не будут иметь юридической силы
Украинский общественный деятель, юрист и политический эксперт Андрей Смолий обнародовал фото бюллетеней так называемого опроса президента Владимира Зеленского.
Их выбросили на помойку, сообщил он на своей странице в Facebook. Смолий также отметил, что окончательных результатов опроса до сих пор нет.
"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на мусорник. Так же, как до сих пор нет окончательных результатов фейкового "опроса", который требовался лишь для того, чтобы легитимизировать "хотелки" определенных олигархов и кремлевских сил", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе не сработает из-за плохого инвестиционного климата в Украине.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.