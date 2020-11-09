Бюллетени с "опросом Зеленского" выбросили на помойку, – Смолий

Украинский общественный деятель, юрист и политический эксперт Андрей Смолий обнародовал фото бюллетеней так называемого опроса президента Владимира Зеленского.

Их выбросили на помойку, сообщил он на своей странице в Facebook. Смолий также отметил, что окончательных результатов опроса до сих пор нет.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на мусорник. Так же, как до сих пор нет окончательных результатов фейкового "опроса", который требовался лишь для того, чтобы легитимизировать "хотелки" определенных олигархов и кремлевских сил", – написал он.

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