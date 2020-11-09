Бюллетени с "опросом Зеленского" выбросили на помойку, – Смолий

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • В день проведения местных выборов, 25 октября, президент Украины инициировал собственный соцопрос

  • Во время него украинцам предложили ответить на "пять важных для нашего общества вопросов"

  • В Офисе главы государства подчеркнули, что результаты опроса не будут иметь юридической силы

Бюллетени с ответами на 5 вопросов Зеленского

Украинский общественный деятель, юрист и политический эксперт Андрей Смолий обнародовал фото бюллетеней так называемого опроса президента Владимира Зеленского.

Их выбросили на помойку, сообщил он на своей странице в Facebook. Смолий также отметил, что окончательных результатов опроса до сих пор нет.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Так важно, что этот хлам просто выбросили на мусорник. Так же, как до сих пор нет окончательных результатов фейкового "опроса", который требовался лишь для того, чтобы легитимизировать "хотелки" определенных олигархов и кремлевских сил", – написал он.

Бюллетени опроса Зеленского
Бюллетени опроса Зеленского
Бюллетени опроса Зеленского выбросили на помойку

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