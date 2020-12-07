Бывший турецкий завод в ОРДЛО работает на сырье французской компании Malteurop – СМИ

Донецкий пивоваренный завод, принадлежавший до марта 2017 года турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, сейчас работает и использует для производства пива солод, поставляемый из России французской компанией Malteurop Groupe.

Об этом в своей статье "Пиво с кровавым оттенком: как французская Malteurop Groupe обходит санкции Евросоюза в ОРДЛО" пишет журналист Андрей Капустин.

Объявленный "властями ДНР" в марте 2017 "перевод предприятий республики под внешнее управление" лишил турецкого производителя, возможности управления своим активом. Ранее в течение 2-х лет завод под управлением нидерландской компании Efes Breweries International N.V. тщательно выполнял требования торговой блокады украинского правительства, по сути, остановив производство.

Остановка завода не помешала "новым хозяевам" – после объявленной экспроприации завод был переименован в ООО "Донецкий пивоваренный завод" и вновь запущен через 18 дней.

Уточним, деятельность предприятия на территории ОРДЛО возможна только благодаря поставкам из России через неконтролируемые Украиной участки границы, поскольку со стороны Украины действуют транспортная блокада, введенная решением СНБО 15 марта 2017 года и особый Порядок перемещения товаров, введенный Кабмином.

"На этот акт международного грабежа, по логике, должны были обратить внимание в цивилизованном мире, занеся украденный завод в отдельный черный список. Точнее, вычеркнув его из всех партнерских баз данных и прервав любые контакты. Но на деле все получилось с точностью до наоборот, – пишет журналист. – Интересно, кстати, продолжает ли работать Malteurop Groupe с компанией Efes в других странах мира. Рассказывают ли французские специалисты своим турецким коллегам, как при поддержке Malteurop Groupe бурно развивается Донецкий пивоваренный завод".

Mенеджмент российского представителя "Белгорсолод" французской компании быстро нашли общий язык с "новым руководством" завода. "Только в 2019 году для украденного у международных инвесторов предприятия, международная компания Malteurop Groupe отправила со своего завода в Белгороде порядка 7000 тонн солода. Осуществив при этом около 300 прямых авторейсов Белгород – Донецк", – сообщается в статье.

Поставки солода французской компанией, согласно приводимой в тексте статьи информации, осуществляются также на другие неконтролируемые государствами территории – Ровеньковский пивзавод (территория бывшей Луганской области Украины) и Бендерский пивоваренный завод (непризнанное Приднестровье).

Компания Efes Breweries International N.V. (EBI) зарегистрирована в 1996 году для расширения пивоваренного бизнеса за пределами Турции, и контролируется турецким холдингом Anadolu Efes.

dnews.dn.ua

dnews.dn.ua