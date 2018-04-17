Бывший советник Кучмы предложил сделать Крым арийским

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин предложил заняться переименованием аннексированного Россией Крыма и всех населенных пунктов на полуострове в "арийские названия".

В эфире телеканала ZIK эксперт отметил, что Крым был всегда исконно украинским, а потому нынешние названия не годятся, передает "ПолитНавигатор".

Олег Соскин

"Разорвать договор о нахождении, – он уже и закончился, собственно говоря, если Харьковские соглашения расторгнуть, – о нахождении военной базы, военно-морского флота России на территории Севастополя, оккупированного. Город Корсунь называется и полуостров Таврида. Почему-то его Крымом называют. Нужно им вернуть генетические наши названия, праславянские, арийские названия нужно им вернуть, этим территориям. Они испокон были нашими территориями", – заявил Соскин.

Как сообщал "Обозреватель", в Крыму создали "казачьи дружины".