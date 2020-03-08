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8 марта • обновлено в 20:33
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Бывший пленный назвал неожиданную цифру узников "ДНР"

1.8т
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В подвалах непризнанной террористической организации "ДНР" содержится около 200 украинцев, которые ждут освобождения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший пленный "ДНР", журналист и публицист Станислав Асеев. Он подчеркнул, что цифры, озвученные Офисом президента (300 человек на две "республики"), сильно занижены. Реальная картина намного хуже.

Такие цифры, по словам Асеева приходятся только на оккупированный Донецк, не включая даже Горловку, Макеевку и "ЛНР". Людей, кроме СИЗО и колоний, держат в так называемой "избушке" (бывшая СБУ), в подвалах на Шевченко 26, гауптвахтах, заброшенных заводах. Сколько точно там людей – неизвестно.

В "ДНР" отказались от украинского языка

В "ДНР" отказались от украинского языка

"Когда меня увозили из изоляции, там находилось около 30 человек. Не все собирались на обмен. Часть – это боевики, так называемое ополчение, причем там очень много женщин. Из 30 человек их около 20. Еще около сотни находилось в СИЗО, в 50-й и 32-й колониях. Смело можно говорить, что только в одной "ДНР" содержится около 200 человек, все ждут освобождения", – рассказал Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Станислав Асеев также выразил убеждение, что Украина проиграла войну на Донбассе, этот регион для нее пока что потерян.

Полную версию интервью Станислава Асеева читайте тут

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Станислав Асеев
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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